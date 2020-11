Lionel Messi explotó al llegar a Barcelona: “Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club”

Lionel Messi volvió a la realidad que lo acosó durante los últimos meses en Europa. Tras pasar una estadía satisfactoria con la selección argentina, en donde el equipo de Lionel Scaloni dio otro paso hacia el Mundial que organizará Qatar en 2022, el astro rosarino arribó a la capital catalana donde fue recibido por un contingente de periodistas que lo abordaron con preguntas relacionadas al Blaugrana.

La polémica se dio luego de las palabras que brindó un tío de Griezmann, quien aseguró que su sobrino no logró adaptarse al Culé por la postura incómoda que le hizo sentir el astro rosarino. “Estaba convencido de que Antoine no iba a triunfar en seis meses en Barcelona, pero no me esperaba que durara un año. Además, con Messi por allí,... Yo sé lo que pasa dentro, no es fácil”, indicó el familiar del delantero francés en un documental difundido en la televisión francesa M6.

Las críticas hacia el mejor jugador del mundo no mermaron. “Opina de todo. Es al tiempo un emperador y un monarca y no le gustó mucho la llegada de Antoine. Su actitud fue deplorable y lo hizo notar. Es un régimen de terror. O estás con él o estás contra él”, agregó.

Por lo tanto, cuando la Pulga arribó al aeropuerto catalán, los cronistas le consultaron sobre los dichos del pariente de Griezmann y Leo no ocultó su fastidio: “Estoy cansado de ser siempre el problema de todo en el club”.

La sentencia fue breve pero contundente. Una vez más el capitán volvió a demostrar su personalidad para marcar el terreno que construyó a base de su talento. Además, su fastidio se hizo aún más notorio cuando manifestó su malestar por el recibimiento que tuvo en la Ciudad Condal: “Llego después de 15 horas de vuelo y me encuentro ahí a uno de Hacienda... Es una locura”.

“Hay cosas que todavía no se pueden contar. Pero no se trabaja lo suficiente. En general, en el Barcelona no se trabaja. Los entrenamientos están hechos para que gusten a ciertas personas. Es evidente que no se trabaja”, agregó el tío de Griezmann en sus polémicas declaraciones brindadas ante la televisión de su país.

Cabe señalar que el diario británico The Sun, informó en las últimas horas que el Manchester City está decidido a apostar por Messi para juntarlo nuevamente con el director técnico Pep Guardiola (juntos contribuyeron en la etapa más gloriosa del Barcelona) y buscará incorporarlo en el mercado de pases de enero. Incluso el portal asegura que la entidad británica ofrecería un monto cercano a los 56 millones de euros.

El rotativo hace foco en que la relación entre el futbolista y el Barcelona aún sigue fría y puntualizan en que el Culé atraviesa una dura crisis económica, lo que los podría llevar a aceptar una oferta en estos momentos. Los actuales mandatarios negocian con los deportistas un importante recorte salarial y buscarán hacer caja con futbolistas como los defensores Junior Firpo y Samuel Umtiti, el mediocampista Matheus Fernandes y el delantero Martin Braithwaite.

Messi, a sus 33 años, sigue vigente y catalogado como uno de los mejores del planeta. En lo que va de la temporada, disputó 10 compromisos con su club, en los que marcó 6 goles y brindó 4 asistencias.

