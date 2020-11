Impactante nocaut en uno de los deportes más sangrientos del mundo: venció a su rival en sólo tres segundos

Nocaut más rápido de la historia

Este fin de semana el Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) vivió una de sus mejores veladas de los últimos tiempos gracias al impactante pero breve espectáculo que protagonizaron dos de los luchadores que se enfrentaron en el cuadrilátero: Ulysses Díaz y Donelei Benedetto.

La pelea, una de las más prometedoras en la previa, se resolvió con rapidez ya que el cubano ganó por nocaut en apenas tres segundos, gracias a un derechazo que impactó en el rostro de su contrincante, quien sorprendido por la vehemencia de su rival, no pudo reaccionar y tras el golpe cayó tendido sobre la lona.

Yo vengo de la calle, me he criado a golpe puro. Es algo que viene conmigo de mi pasado. He peleado a mano limpia toda una vida y estoy listo para esto", afirmó Díaz, de 39 años, tras el final del combate. Ahora, buscará ir por el título mundial en este deporte que respeta las reglas del boxeo pero en el que los luchadores no cubren sus nudillos, por lo que el nivel de violencia es exponencial. El cubano, quien estuvo dos años tras las rejas, tiene también en su carrera deportiva 13 peleas de boxeo y combates en artes marciales mixtas y jiu-jitsu.

El KO en 5 segundos de Jorge Masvidal en la UFC

Si bien aún no hay confirmación oficial, se cree que lo que Díaz hizo el sábado podría tratarse de un récord Guinness, ya que no hay registros recientes de un nocaut tan rápido en ninguna disciplina. El más reciente fue en julio de este año, cuando la púgil Seniesa Estrada se impuso ante Miranda Adkins a los 7 segundos, estableciendo una nueva marca dentro del boxeo femenino.

Mientras que en 2019 Jorge Masvidal le ganó con un rodillazo al cuello a Ben Askren en apenas 5 segundos en el evento 239 de UFC celebrado en el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada. Ese fue un nuevo récord dentro de la compañía más importante de artes marciales mixtas del mundo.

El boxeo sin guantes es un deporte que se ha vuelto popular en los últimos meses que ha desembarcado en los Estados Unidos. Hace algún tiempo se desarrollaba principalmente en Reino Unido, en donde los jóvenes luchan en un combate brutal por aproximadamente USD 600. Como mucho, si ganan un poco más de prestigio, ganarán unos USD 6.500 en un combate.

Es una disciplina muy polémica pero empieza a crecer a nivel global. El boxeo de los “nudillos desnudos” fue popular hasta 1867, cuando se introdujeron las Reglas del Marqués de Queensberry, que requerían guantes para protegerse las manos. Pero ahora, muchos peleadores de otros deportes, como boxeo y artes marciales mixtas, lo eligen para probar mejor suerte. Lo hacen sin reparar en los daños de un estilo controvertido que intenta conquistar el mundo.

