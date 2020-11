Diego Schwartzman busca clasificar a la semifinal del Masters 1000 de París y el boleto al ATP Finals: hora, TV y todo lo que hay que saber

El Peque tiene muchas chances de clasificar al ATP Finals (Foto: Reuters)

Diego Schwartzman está a un paso de alcanzar el ATP Finals que reúne a los mejores ocho jugadores del año y de él depende lograr ese objetivo. El partido contra Daniil Medvedev por los cuartos de final del Masters 1000 de París será clave para recibir ese premio que coronaría la mejor temporada de su vida deportiva profesional.

El Peque, en caso de ganarle al ruso y clasificar a las semifinales del último Masters 1000 del año, se asegurará el boleto a los ATP Finals que se desarrollará en Londres entre el 15 y el 22 de noviembre. Sin embargo, no es la única combinación que le permitirá estar en ese destacado certamen: también obtendrá el boleto si el español Pablo Carreño Busta no sale campeón de este certamen (jugará en semifinales contra Rafael Nadal) y del ATP 250 de Bulgaria que se celebrará la próxima semana.

El tenista de 28 años, noveno en el ranking ATP actualmente, se convertirá en el octavo argentino en disputar el Masters masculino en singles a fin de año tras lo hecho por Guillermo Vilas, Juan Martín del Potro, José Luis Clerc, David Nalbandian, Guillermo Coria, Gastón Gaudio y Mariano Puerta.

El partido de Schwartzman no será para nada sencillo, teniendo en cuenta el historial desfavorable que lo acompaña contra el número 5 del mundo de 24 años. Medvedev lo venció en las tres oportunidades que lo enfrentó, la última en la ATP Cup de este año en Australia, donde tuvieron un tenso intercambio. Previa a esta presentación, Peque mostró un sólido nivel para eliminar al francés Richard Gasquet (7-5 y 6-3) y al español Alejandro Davidovich Fokina (6-1 y 6-1).

“Mi relación con Medvedev es la de dos compañeros de tenis y no más que eso. No voy a mentir que somos amigos, ni nada. Pero si no hubiese pasado en la ATP Cup esa discusión la relación sería igual, saludarnos y entrenar algunas veces si se da en los torneos, y no mucho más que eso. Es lo normal que pasa entre dos personas que son de las dos puntas del mundo”, dijo el argentino sobre aquel momento en Australia.

El ganador de este duelo se topará en semifinales contra el vencedor del choque que mantendrán el canadiense Milos Raonic y el francés Ugo Humbert.

Independientemente de lo que suceda de aquí en adelante, el argentino podrá cerrar un 2020 mágico para su carrera. Fue finalista del Masters 1000 de Roma y de los ATP 250 de Córdoba y Colonia, además de firmar semifinales en Roland Garros y en el ATP 250 de Buenos Aires. Estos resultados le permitieron ser Top Ten por primera vez.

Sólo queda un pase disponible para el ATP Finals de fin de año tras las clasificaciones de Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev y el mencionado Medvedev.

Hora: 10 (hora argentina, 14, hora local)

Televisación: ESPN

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Schwartzman ganó en su debut en el Masters 100 de París, quedó a un paso del ATP Finals y le hizo un homenaje a Maradona

Schwartzman ganó y está en los cuartos de final del Masters 1000 de París: las dos combinaciones que lo clasificarán al ATP Finals