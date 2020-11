El mal momento de la leyenda del fútbol inglés Bobby Charlton: fue diagnosticado de demencia

Bobby Charlton fue uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos (AFP)

El Manchester United transmitió este domingo su apoyo a la leyenda del club y ganador del Mundial 1966 Bobby Charlton luego de que se desvelara que el ex futbolista de 83 años sufre demencia. El sitio británico The Telegraph dijo que la esposa del ex jugador, Norma, había dado su “consentimiento” para que informara este domingo de su salud.

El anuncio de su enfermedad ocurrió dos días después de la muerte, a los 78 años, de Nobby Stiles, ex compañero suyo en el United y en la selección inglesa. La pareja, como su hermano Jack, formaron parte de la selección inglesa que ganó el Mundial de 1966.

“Todos en el Manchester United están tristes porque esta terrible enfermedad haya afectado a Sir Bobby Charlton y seguimos ofreciendo nuestro amor y apoyo a Sir Bobby y su familia”, dijo el United en un comunicado.

Charlton está considerado como uno de los mejores centrocampistas de toda la historia de Inglaterra y es un icono en Old Trafford. Su récord de 49 tantos con la selección inglesa estuvo en vigor cerca de 50 años, hasta que fue superado por Wayne Rooney, quien también se adueñó de su marca de goles en el United, cuando superó los 249 gritos con la camiseta roja.

Bobby Charlton tiene 83 años (EFE)

El inglés de 83 años no sólo es recordado por sus logros y su fútbol, sino además por ser uno de los sobrevivientes del Desastre de Múnich, accidente aéreo ocurrido en 1958 en el que fallecieron 23 personas, incluidas ocho jugadores del United, cuando regresaban de un partido en Yugoslavia. Por entonces él era un joven dentro del equipo que brillaba en la Copa de Europa y tras el suceso se quedó en el conjunto inglés para resucitarlo futbolísticamente.

Tras algunas campañas mediocres, producto de la reinvención que tuvo que realizar la institución, Charlton pudo convertirse en un referente del plantel y estrella junto a su compatriota George Best y el escocés Denis Law. El tridente, bautizado como Santísima Trinidad, se convirtió en un arma letal para los rivales, macó 665 goles entre 1964 y 1968, años en los que se repartieron entre ellos el galardón de Mejor Jugador Europeo. Juntos obtuvieron dos títulos de liga, 1964/65 y 1966/67 y la Copa de Europa 1967/68 (la primera de las tres que ostenta el club). Además, los él y Best comandaron al seleccionado de Inglaterra al título del Mundial 1966.

La estatua de la Santísima Trinidad que se ubica en la puerta de Old Trafford (Shutterstock)

La noticia es un golpe para el fútbol mundial, pero sobre todo para el Reino Unido. “Otro héroe de nuestro equipo ganador de la Copa del Mundo de 1966 ha sido diagnosticado con demencia. Quizás el más grande de todos ellos, @SirBobby. Esto es muy triste y profundamente preocupante”, escribió el ex delantero de Inglaterra Gary Lineker en Twitter.

Los 249 goles de Charlton con el United llegaron en 758 partidos para el club, y sus goles con Inglaterra llegaron en 106 apariciones.

