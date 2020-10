Cristiano Ronaldo volvió a dar positivo el test de coronavirus y se pierde el duelo ante el Barcelona de Messi

La cadena portuguesa TV1 informó que Cristiano Ronaldo “una vez más dio positivo el test de COVID-19” luego del hisopado realizado por la Juventus, 24 horas antes del encuentro ante Barcelona, por el Grupo G de la Champions League. El delantero, de 35 años, espera ahora el resultado de un test efectuado por la UEFA que, de ser positivo, lo descartaría definitivamente del partido a disputarse este miércoles en Turín.

Ronaldo dio positivo por primera vez hace dos semanas, mientras se hallaba concentrado con la selección de Portugal, y se ha mantenido aislado desde que regresó a Italia. Según TV1, el cinco veces ganador del Balón de Oro ha dado positivo en 18 ocasiones, en su afán de no perderse el cotejo frente a los blaugranas, capitaneados por Lionel Messi.

Ronaldo necesitaba devolver una prueba negativa 24 horas antes del partido para poder jugar, de acuerdo con las reglas de la UEFA. La Juventus solo confirma si un jugador se ha recuperado, y Sky Sport Italia y Gazzetta Dello Sport confirmaron que Ronaldo se perderá el partido de Barcelona.

“Ronaldo tuvo una prueba como todos los demás, esta noche (martes) tendremos el resultado definitivo”, dijo el técnico Andrea Pirlo en una conferencia de prensa el martes temprano. "Por ahora todo está en alta mar, cuando llegue el resultado final todo estará más claro. Dependiendo del resultado, veremos qué hacemos. No es fácil jugar un partido completo después de 15 días de inactividad”, agregó.

Ronaldo, que no tiene síntomas, se ha perdido tres partidos, incluida la victoria por 2-0 de su equipo en la Liga de Campeones ante el Dínamo de Kiev la semana pasada. De haber podido estar frente a frente, el choque hubiera representado el primero entre Ronaldo y Messi desde que el delantero portugués dejó el Real Madrid para mudarse a la Juventus en 2018.

“Durante 15 años, Messi y Ronaldo han hecho grandes cosas”, dijo Pirlo, ex mediocampista de Italia y Juventus. “Por primera vez enfrentaré a Messi como entrenador, lo trataré con el enorme respeto que se merece”, apuntó. El técnico del Barcelona, Ronald Koeman, añadió: “Siempre queremos que los mejores estén en el campo, y Ronaldo es un gran jugador. No sé si estará en condiciones de jugar, ese no es mi problema. Pero si Ronaldo está ahí, es una razón más para que estemos preparados”.

De confirmarse la baja de CR7, el cara a cara recién podrá darse el 8 de diciembre en el Camp Nou, cuando la Vecchia Signora y el conjunto culé se volverán a cruzar por la zona G de la Copa de Campeones de Europa.

Con información de AFP

