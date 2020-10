Su mayor error, por qué no renunció tras el 2-8 con el Bayern y su última decisión como presidente: 20 frases de Josep Maria Bartomeu

Josep Maria Bartomeu ya no es más el presidente del Barcelona

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, anunció este martes su dimisión y la de toda su junta directiva, antes de someterse a un voto de censura y a 24 horas de comunicar que no había barajado la posibilidad de irse de manera anticipada. Tras informar su decisión de manera interna, habló ante la prensa para explicar el por qué de su salida, pero no aceptó preguntas.

“Comparezco para comunicar mi dimisión y la del resto de la junta directiva”, afirmó el presidente en una comparecencia, en la que añadió que “es una decisión meditada, serena, consultada y acordada por todos los compañeros”.

Bartomeu, llegado al cargo en 2010 y reelegido en 2015, afirmó haberse inclinado por esta opción al no poder llevar a cabo el voto de censura en las condiciones que la junta considera adecuada. En este marco, explicó que necesitaba al menos 15 días para organizar el voto de censura con las medidas de seguridad sanitarias necesarias, por lo que querían llevarlo a cabo el 15-16 de noviembre, en lugar del 1-2 de noviembre, como marcan los estatutos de la entidad.

El club pidió así cobertura legal al gobierno regional, pero (los dirigentes regionales) “han optado por lavarse las manos ante una situación que les parece incómoda, sin pensar en las consecuencias que su decisión puede comportar”, criticó el ahora ex presidente del Barcelona.

Tras esta aclaración, Bartomeu realizó un balance sobre su gestión y dejó varias frases destacadas.

Su renuncia

“La voluntad de esta junta no ha sido la de perpetuarse en el gobierno de un club, como he tenido que escuchar reiteradamente desde hace meses”.

“Preguntemos pues por qué no dimitimos antes, algo que me pregunta mucha gente. Yo creo que después de la eliminación de la Champions League lo más fácil irse, pero desde el día después de esa dolorosa derrota había que tomar decisiones fundamentales para garantizar el futuro deportivo y la sostenibilidad del club y había que hacerlo en una situación mundial sin precedentes, como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo. No podíamos dejar el club en manos de una gestora con competencias limitadas, quién iba a contratar a un técnico, quién tenia que defender la continuidad de Messi, ejecutar medidas de reducción de gastos, afrontar la adecuación de salarios de los deportistas profesionales. Con responsabilidad teníamos que asumir todas las decisiones, la mayoría de ellas son incómodas e impopulares”

“No teníamos para dimitir con elecciones convocadas en marzo y con un trabajo aún por hacer, trabajo que no podíamos reunir a pesar del desgaste personal que podíamos sufrir. Un club como el Barcelona tiene que tener transiciones ordenadas”

“Siempre he aceptado la critica”

“Nuestra autocrítica nos hace mas fuertes, el Barcelona sale reforzado de las crisis”

“Se me ha faltado el respeto, se me ha insultado, se me ha amenazado, a mi y a mi familia, también a todos mis compañeros de comisión directiva”

“Ha sido un honor servir al club desde todas estas responsabilidades. En todos estos años eh intentado ejercer el cargo en representación de los socios con respeto, humildad y honradez. No tengo la obligación de dimitir, lo tenemos que hacer sin haber completado medidas económicas en curso para reducir nuestros gastos y seguir garantizando el crecimiento de nuestros ingresos”

“Espero que en los próximos días se pueda realizar una adecuación salarial de una parte de la plantilla y de nuestros trabajadores. Es una medida que si no se aplica puede tener consecuencias gravísimas en el futuro inmediato del club. Confío en que la comisión gestora pueda terminar el proceso y ojalá sea con un acuerdo de todas las partes, por el bien del Barcelona"

Últimas medidas como presidente

“La junta directiva ayer aprobó la aceptación de los requerimientos para participar de una Superliga Europea de Clubes de futbol. Es un proyecto impulsado por los grandes clubes de futbol de Europa”

“La decisión sobre la participación en este torneo deberá ser ratificada por la próxima asamblea”

“Hemos aprobado la aceptación del futuro nuevo formato del mundial de clubes”

“La Superliga Europea de clubes garantizará la sostenibilidad económica del club y que sigan siendo de los socios, nunca una sociedad anónima. Jamás”

Los logros de su gestión y su gran error

“El club tiene una solidez indiscutible”

“Se han renovados ciclos y hemos celebrado 34 títulos, por delante de Bayern Múnich, Real Madrid y PSG. De esos 34 títulos, 22 se han obtenido bajo el mandato de esta junta directiva en los últimos 10 años, una media de títulos por años sin precedente en la historia”

“La renovación del equipo debió haberse hecho un año antes, lo admito. Asumí mi cuota de responsabilidad”

“Espero que el tiempo confirme y ponga en valor los activos que se han renovado en los últimos años. Somos el club más querido del mundo”

“Hemos superado la muerte de Tito Vilanova y la injusta encarcelación de Sandro Rosell”

“Agradezco a toda la familia blaugrana todo el trabajo hecho todos estos años desde 2010 cuando llegamos con Sandro Rosell como presidente del Barcelona y los animo a seguir disfrutando del mejor club del mundo. Viva Barcelona y viva Cataluña”

