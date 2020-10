“France Football muestra ignorancia”: duras críticas por dejar fuera a Hugo Sánchez de la lista de los mejores delanteros de la historia

France Football realizó un Dream Team histórico del Balón de Oro, pero no aparece el mexicano Hugo Sánchez (Foto: Cuartoscuro)

Una de las revistas más importantes en el mundo del futbol, France Football realizó un Dream Team histórico del Balón de Oro. Publicó los nominados en la posición de delantero, pero no aparece el mexicano Hugo Sánchez, quien es uno de los mejores anotadores de la historia del Real Madrid.

Entre los futbolistas nominados a mejor delantero de la historia de France Football se encuentran: Dennis Bergkamp, Johan Cruyff, Kenny Dalglis, Eusébio da Silva Ferreira, Sandor Kocsis, Gerd Müller, Romario, Ronaldo Nazario, Marco Van Basten y George Weah.

La noticia se compartió a través de su portal de noticias y tuvo mayor seguimiento en Twitter, donde compartió la información, con el siguiente mensaje: “Un año tan único no puede, y no debe, ser tratado como un año ordinario. En términos deportivos, sólo dos meses (enero y febrero), de los once generalmente requeridos para formarse una opinión y decidir entre los mejores, es demasiado poco para evaluar y juzgar”, escribió la revista en redes sociales para anunciar la búsqueda de un Dream Team en un año en el que no habrá entrega de Balón de Oro por la pandemia del coronavirus.

La búsqueda del Dream Team comenzó el pasado 5 de octubre al iniciar la votación para elegir al portero, continuaron con defensas, mediocampista y ahora los delanteros, entre los que no figura el goleador histórico del Real Madrid, entre otros.

Hugo Sánchez es uno de los futbolistas más importantes de México, pues logró obtener cinco Pichichis y una Bota de Oro durante los 10 años que estuvo en el futbol de España (Foto: Cuartoscuro)

Los nominados para el puesto de delantero izquierdo se encuentran, Oleg Blokhine, Cristiano Ronaldo, Dragan Dzajic, Ryan Giggs, Thierry Henry, Rivaldo, Roberto Rivelino, Ronaldinho, Karl-Heinz Rummenigge, Hristo Stoichkov. Mientras que para delantero centro se encuentran: David Beckham, George Best, Kevin Keegan, Samuel Eto’o, Luis Figo, Garrincha, Jairzinho, Keevin Keegan, Stanley Matthews, Lionel Messi, Arjen Robben.

Hugo Sánchez es uno de los futbolistas más importantes de México, pues logró obtener cinco Pichichis y una Bota de Oro durante los 10 años que estuvo en el futbol de España. Consiguió cinco Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas, al igual que una Copa del Rey con el Atlético de Madrid. Sus números por la Liga Española se comparan Sandor Kocsis, quien si fue considerado por la revista francesa.

La participación del mexicano también fue destacada en Europa, pues disputó 27 compromisos en el certamen europeo y anotó 17 goles. En la edición de 1986-87, Real Madrid fue eliminado por el Bayern Munich en Semifinales, en la 1987-88, PSV echó la competencia a los Merengues en la misma instancia , año después, AC Milán fue el responsable de que el Madrid no llegara a la Gran Final por lo que el mexicano estuvo cerca de disputar una final.

Con la Selección Mexicana debutó en 1977 y en junio de 1978 jugó su primera Copa del Mundo en Argentina. Participó en el Campeonato de Concacaf de 1981 y en la Copa Mundial de 1986, la Copa América de 1993 y la Copa Mundial de 1994. En esta categoría de selecciones nacionales, compararon al mexicano con George Weah quien nunca jugó un mundial con su selección.

Algunos periodistas y comentaristas deportivos en España han criticado la ausencia de Hugo Sánchez (Foto: Reuters)

Algunos periodistas y comentaristas deportivos en España ya han hablado sobre el tema, pues para algunos es el mejor delantero que ha jugado en la Liga Española. Entre los comentaristas que piensan esto se encuentran Tomás Roncero, Paco Buyo y Josep Pedrerol, algunos consideran que es mejor porque tenía mayor facilidad para marcar anotaciones.

Al analista David Faitelson no le pareció que la revista dejará fuera a Hugo Sánchez. El mexicano escribió en Twitter que no incluir al Pentapichichi solo muestra ignorancia e injusticia contra el mexicano.

“No estoy de acuerdo... Cualquier lista que incluya a los mejores goleadores en la historia del futbol debe incluir a Hugo Sánchez. ‘France Football’ muestra ignorancia y/o comete una injusticia...”, expresó el comunicador.

