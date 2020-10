Fútbol/Champions.- (Previa) El fútbol español afronta el regreso de la Champions en busca del protagonismo perdido

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La Liga de Campeones 2020-2021 dará comienzo este martes con el Bayern Múnich alemán defendiendo título y con cuatro equipos españoles, Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla, tratando de recuperar el protagonismo perdido estos últimos años en la máxima competición continental.



No han pasado ni siquiera dos meses desde que el conjunto germano levantase en la 'burbuja' de Lisboa su sexta Copa de Europa, una corona ganada con bastante autoridad y que devolvió el trono a la Bundesliga siete años después. Sin demasiado tiempo para la pausa por las causas derivada de la pandemia, 32 equipos comenzarán la pelea por reinar en el Viejo Continente en una fase de grupos más comprimida en el tiempo y con poco descanso para las dudas.



El movimiento de la definición final de la anterior temporada al mes de agosto obligó a retrasar el inicio de la nueva a casi finales de octubre para terminar, como es habitual, el 9 de diciembre, es decir, seis jornadas en ocho semanas, con las tres de la primera vuelta de forma consecutiva y las de la segunda vuelta igual, con sólo el descanso por el último parón internacional de noviembre.



Después de dominar el torneo desde 2014 a 2018, el fútbol español afronta un nuevo examen a su salud ante lo mejor de Europa y después de que en la anterior edición ninguno alcanzase las semifinales, con el FC Barcelona y el Atlético eliminados por el Bayern y el Leipzig en cuartos, y el Real Madrid y el Valencia en octavos por el Manchester City y el Atalanta.



El conjunto madridista, el blaugrana y el rojiblanco vuelven a estar en la terna de aspirantes de LaLiga Santander a la que se une el pujante Sevilla, el equipo que salvó el honor con la conquista de la Liga Europa y que luego le peleó hasta el último aliento al todopoderoso Bayern la Supercopa de Europa.



INTER, JUVENTUS, BAYERN Y CHELSEA, PRIMEROS EXÁMENES



Todos ellos parten en la primera terna de aspirantes, aunque en primer lugar deberán superar una fase de grupos con retos y, quizá, con algo más de dificultad para un Real Madrid que además parece no llegar con sus mejores sensaciones tras un inicio irregular de torneo doméstico.



El 13 veces campeón de Europa ha pasado de ser el gran dominador de los últimos años, con sus cuatro títulos entre 2014 y 2018, a volver a estrellarse en octavos como en la primera década del siglo. Ajax y City le han impedido avanzar y ahora el objetivo de los de Zinédine Zidane es del estar de nuevo en las rondas finales, aunque deberán superar un grupo exigente donde el Inter italiano se perfila como la gran amenaza, acompañado de dos equipos competitivos como el Shakhtar ucraniano y el Gladbach alemán.



Por su parte, el FC Barcelona retorna a la Champions con la principal misión de borrar cuanto antes la imagen de su eliminación ante el Bayern con ese demoledor 8-2 que estuvo a punto incluso de provocar la marcha de Leo Messi. Bajo el mando de Ronald Koeman y con el '10' finalmente en sus filas, el equipo catalán, pese a la irrupción del 'fenómeno Ansu', tampoco ha arrancado muy firme en Liga y en su grupo tendrá un rival de nivel como la Juventus de Cristiano. El Dinamo Kiev ucraniano y el debutante Ferencvaros no deberían ser obstáculos para sellar el pase.



Tampoco terminó como quería el Atlético su última andadura, sobre todo después de haber dado una vez muestras de su competitividad al eliminar a un Liverpool que parecía arrollador. El Leipzig endosó otra decepción a los colchoneros que, pese a todo, vuelven a querer ser aspirantes a todo y que lo tendrán que demostrar desde el principio ya que debutan ante el Bayern en Múnich. El peligroso Salzburgo y el Lokomotive ruso completan su grupo donde debería obtener uno de los dos billetes a los cruces.



Finalmente, el Sevilla tiene como primer objetivo estar entre los 16 mejores y a partir de ahí intentar seguir creciendo tras dos años de ausencia. Julen Lopetegui ha armado un buen bloque y ha sido de los cuatro el que más ha acudido al mercado para afrontar este reto que empezará con su rival más directo, el reforzado Chelsea inglés, y donde debe mostrar lo ofrecido los últimos meses ante el Rennes francés y el Krasnodar ruso.



EL BAYERN ENCABEZA A LOS FAVORITOS



En cuanto a los favoritos, el Bayern encabeza esta lista por su estado de forma y capacidad ofensiva. El actual campeón, además, ha añadido algún refuerzo de calidad para poder competir al máximo en Bundesliga y Europa, con Leroy Sané, la vuelta de Douglas Costa o el mediocentro español Marc Roca, que se unen a la joven y a la vez experta tropa de Hansi Flick que mantiene a su bloque campeón, salvo Thiago Alcántara.



El mediocentro hispano-brasileño ha cambiado de aires y su nuevo destino es otro firme candidato como el Liverpool inglés, aunque está por ver como los de Juergen Klopp se reponen a la baja importante de Virgil van Dijk en defensa.



Aún así, los 'reds' siguen optando a todo por su eléctrico juego liderado por el tridente Salah-Firmino-Mané y son la principal opción de una Premier que quiere demostrar su potencial en Europa, el escenario que se le ha atragantado a un City de nuevo incapaz de alcanzar ni siquiera las semifinales y con refuerzos como Ferran Torres, y Aké y Rúben Dias para fortalecer la defensa, su asignatura pendiente. El Chelsea se ha reforzado con mucho poderío ofensivo (Werner, Ziyech y Havertz) para presentar una candidatura a la que se quiere unir el irregular Manchester United de Edinson Cavani, Bruno Fernandes y Paul Pogba.



El PSG, actual subcampeón, querrá demostrar que su última final no fue casualidad y se volverá a apoyar en Mbappé y Neymar para intentar reinar por fin, mientras que la Serie A vuelve a presentar la candidatura de una Juventus que desde que apostó por Cristiano Ronaldo tampoco ha pasado de cuartos y que tiene la baza de Andrea Pirlo en el banquillo. A partir de ahí, muchos equipos que quieren ser revelación como el Atalanta o el Leipzig, protagonistas de la pasada temporada.