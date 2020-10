Rafael Nadal lució un llamativo reloj valuado en más de un millón de dólares en la final de Roland Garros

La emoción de Rafael Nadal cuando cerró su victoria ante Novak Djokovic en la final de Roland Garros. Foto: REUTERS/Charles Platiau





Rafael Nadal conquistó su título número 13 de Roland Garros tras derrotar a Novak Djokovic con un aplastante 6-0, 6-2 y 7-5, en menos de tres horas de juego, e igualó al suizo Roger Federer como máximo ganador de torneos de Grand Slam con 20 coronas.

En una atípica final con público limitado y techo cerrado en la cancha central Philippe-Chatrier, el español ratificó su poderío en el torneo parisino con una contundente victoria contra el número uno del mundo. En 2 horas y 41 minutos, el mallorquín se sacó de encima a un desconocido Nole y celebró su título en la capital francesa.

Pero lo llamativo del encuentro, es que el legendario singlista mallorquín utilizó en el encuentro un reloj valuado en $1.05 millones. Se trata del modelo RM 27-04 que lanzó Richard Mille en septiembre para conmemorar el décimo aniversario de su asociación con el tenis.

La joya pesa 30 gramos, incluida la correa, y está catalogada como el tourbillon más ligero del mundo. Además, es una edición limitada, dado que sólo se han fabricado 50 piezas en el mundo.

No es la primera vez que Rafa usa este tipo de relojes de alta gama. En sus antecedentes más cercanos, la leyenda ibérica ganó su décimo Roland Garros en 2017 con un Richard Mille de 750.000 dólares; mientras que en el US Open del año pasado lució uno valuado en $725.000.

Rafa luce su trofeo en la capital francesa. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

A quince años del primer título que le ganó al argentino Mariano Puerta, Nadal no perdió su espíritu competitivo y redondeó una final perfecta ante el número uno del mundo. Solo cometió 14 errores no forzados contra 52 del serbio.

En una edición que se presentaba complicada por las dificultades que marcó durante el torneo en cuanto al clima y las pelotas, Nadal se reafirmó como el “Rey de Roland Garros”.

Luego de alzar por decimotercera vez el trofeo de los Mosqueteros, Rafa valoró haber ganado el título en un contexto “duro” y, a la vez, minimizó el hecho de igualar los 20 Grand Slam del suizo Federer. “Fue un año duro y ganar aquí significa todo para mí. No es el momento ahora de pensar en esa cifra de 20 o en igualar a Roger. Para mí es solo un título más en Roland Garros, es muy importante. La mayoría de los mejores momentos de mi carrera los he vivido en esta pista”, aseguró.

“Jugar aquí es una inspiración y la historia de amor que tengo con esta ciudad y esta pista es inolvidable. Espero que el año que viene podamos celebrar el torneo en esta gran pista nueva llena de gente. Es algo más que un sueño, es mejor que mis mejores pensamientos. Estamos en una situación difícil y no es tan feliz porque no podemos celebrar de manera normal. Gracias a todos los que hacen posible el torneo”, agregó.

Nadal, quien se mostró muy emocionado durante la ceremonia de premiación, también aprovechó para enviar un mensaje a “todo el mundo” en medio de la pandemia de coronavirus. “Quiero mandar un mensaje para todo el mundo, porque estamos pasando uno de los peores momentos que se recuerdan luchando contra este virus. Hay que seguir hacia adelante, estar positivos, lo superaremos juntos”.

“Me da mucha energía para seguir entrenando. Siempre hay nuevos objetivos. Me gusta el tenis, me gusta la competición, tengo una carrera que nunca hubiera imaginado, pero sigo teniendo mucho amor y respeto por este deporte”, concluyó.

