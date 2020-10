Nadal vs Djokovic, el clásico del tenis que definirá el título en Roland Garros: hora, TV y todo lo que hay que saber

Nadal y Djokovic volverán a verse las caras para definir un título (Foto: Reuters)

Será la 56ª vez que se vean las caras en toda su carrera. La 28ª para dirimir un título. La 3ª que pujarán en la definición de Roland Garros. Rafael Nadal y Novak Djokovic vivirán otra vibrante edición de uno de los clásicos más atractivos de las últimas décadas en el tenis mundial. Una Philippe-Chatrier atípica por la pandemia que azota el mundo será el escenario que abrirás sus puertas al rey de Francia y al actual número 1 del mundo que sólo perdió un partido en este 2020.

Según lo planificado por la organización de Roland Garros, el duelo será después de la final de dobles entre la dupla compuesta por la chilena Alexa Guarachi y la norteamericana Desirae Krawczyk que se enfrentarán al dúo de la húngara Tímea Babos con la francesa Kristina Mladenovic. Esta definición se iniciará a las 6.30 (hora Argentina). Sin embargo, cabe destacar, que en caso que este evento termine antes de las 10 de la mañana (hora Argentina), Nadal-Djokovic recién comenzará en ese horario.

Sólo tres veces en toda su carrera Nadal perdió en Roland Garros. Ganó 12 títulos en 15 años en este Grand Slam. Lleva 99 triunfos en la tierra batida del Abierto francés. Ante Nole buscará el centenar de las celebraciones que inició el 23 de mayo del 2005 contra el alemán Lars Burgsmuller, a quien superó por 6-1, 7-6 y 6-1 en la primera ronda de aquel torneo. Ese primer paso terminó con una foto de Rafa alzando su primera copa en esas tierras contra el argentino Mariano Puerta.

En 2019 ganó el 12° título en Roland Garros tras vencer a Dominic Thiem (Foto: Reuters)

El tiempo lo transformó en el máximo ganador en la historia de este Grand Slam por amplio margen: acumula 12 trofeos en su casa, el doble de los 6 que sumó el sueco Björn Borg en su trayectoria deportiva.

Por delante tendrá al hombre que le ganó tres de los últimos cuatro enfrentamientos. El que apenas perdió un partido en este año tras ganar otras 31 presentaciones. Para colmo, esa derrota no fue en el court: lo descalificaron en los cuartos de final del US Open por haberle pegado un pelotazo a una jueza de línea.

Fuera de la rivalidad, hay una tendencia de opiniones que son favorables para Nole. Toni Nadal, tío de Rafa y ex entrenador, aseguró que las “condiciones, tanto de la pista como de la pelota favorecen totalmente a Djokovic”, según las declaraciones que replicó el diario español Marca. Y catalogó esta final como “la más difícil” que tuvo en Roland Garros. Pero no fue el único: Goran Ivanisevic, coach del serbio, calentó la previa con sus declaraciones. “Creo que Nadal no tiene ninguna posibilidad en estas condiciones. A Novak se le ha metido en la cabeza y es el favorito”, advirtió.

El historial también es favorable al actual número 1 del mundo: lo venció en 29 oportunidades, contra las 26 victorias del español. Sin embargo, el rey Rafa tiene un aspecto a su favor: le ganó seis de las siete veces que se vieron las caras en Roland Garros (2006, 2007, 2008, 2012, 2013 y 2014).

La celebración de Novak en 2015, la única contra el español de 34 años en tierras francesas, fue una de las tres derrotas que registró en Roland Garros. La primera fue la sorprendente caída contra el sueco Robin Söderling en octavos de final del 2009. Luego apareció en su camino Nole en los cuartos de final del 2015. Y su última derrota fue sin jugar: walkover ante Marcel Granollers en 2016 por una lesión en la muñeca.

Para llegar hasta el duelo definitorio, Nadal dejó en el camino a Egor Gerasimov, Mackenzie McDonald, Stefano Travaglia, Sebastian Korda, Jannik Sinner y Diego Schwartzman. El detalle: no perdió ningún set y sólo concedió 46 games. El argentino en semifinales y el italiano en cuartos de final fueron los únicos que alcanzaron a empujarlo a un tie break en sus respectivos partidos: se impuso 7-4 sobre el europeo y 7-0 contra el sudamericano.

Lo hecho por el serbio de 33 años en el torneo no es menos impactante, aunque debió batallar en cuartos de final contra el español Pablo Carreño Busta (4-6, 6-2, 6-3 y 6-4) y contra el griego Stefanos Tsitsipas (6-3, 6-2, 5-7, 4-6 y 6-1). A los anteriores rivales los barrió en tres sets: Mikael Ymer, Ricardas Berankis, Daniel Galán y Karen Khachanov lo padecieron.

Djokovic intentará cortar con la hegemonía de Rafa en Roland Garros y hacerle perder su primera final en este Grand Slam (Foto: EFE)

Estadio: Philippe-Chatrier

Horario: 15 horas de París (10hs Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay / 8hs Colombia y México)

Televisación: ESPN

