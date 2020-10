Barcelona no se despide del mercado de pases: quiénes son los jugadores que podrían irse y los puestos a reforzar por Ronald Koeman

Ronald Koeman aún no tiene el plantel cerrado de cara a la actual temporada (MIGUEL RUIZ / FCB)

Los últimos tiempos no han sido fáciles para un Barcelona que en el actual mercado de pases ha perdido a figuras de talla de Luis Suárez, Ivan Rakitic, Arturo Vidal y Nelson Semedo. La seguridad de la continuidad de Lionel Messi fue un bálsamo para un equipo que no ha sumado nombres resonantes y que aún podría sufrir algunas bajas.

Uno de los nombres que sonó con más fuerza en las últimas horas como posibles salidas del plantel es el de Ousmane Dembélé. Según la prensa europea, el delantero es buscando desde el Manchester United. Sin embargo, Ramon Planes, secretario técnico del Barça, desmintió este rumor. “No hay ninguna negociación. Es un jugador con el que contamos y tal y como dijo Ronald, esperamos poder disfrutar de sus argumentos futbolísticos y estoy convencido de que hará un gran año con nosotros”, sostuvo el directivo.

Este viernes, durante la presentación oficial del estadunidense Sergiño Dest, Planes evitó referirse a los nombres que han sonado como posibles refuerzos del equipo que dirige el holandés Ronald Koeman. Aunque no hizo declaraciones respecto de las versiones sobre el interés por el defensor Eric García (Manchester City) y el delantero Memphis Depay (Olympique de Lyon), sí dejó en claro cuál es el puesto más sensible hoy para buscar una alternativa. “A nivel ofensivo tenemos muchas variantes y la parte defensiva es una zona más débil por la lesión de (Samuel) Umtiti”, dijo.

Eric García es uno de los apuntados como posibles refuerzos para la defensa del Barcelona (Reuters/Andrew Boyers)

En cuanto al defensor francés, no descartó que su futuro esté lejos del elenco catalán: “Es un gran jugador, pero ahora está pasando por una mala situación, que es lo que son las lesiones en el fútbol. Quedan cuatro días de mercado, es un mercado atípico, tenemos muchos respeto por él y por su trayectoria, buscaremos la mejor solución para él”.

Planes prácticamente aseguró que el joven defensor Jean-Clair Todibo no seguirá en el club y respetó la decisión de Riqui Puig de quedarse aún cuando no sea de los preferidos de Koeman. “Yo me quedaría con el inicio del equipo, hemos competido muy bien, siempre hay puntos a reforzar, estamos trabajando a diario y en comunicación con el técnico”, recalcó.

Cabe destacar que, hasta el momento, además de Dest, el Barcelona ha sumado al bosnio Miralem Pjanic (en un trueque con la Juventus a cambio del brasileño Arthur) y al portugués Francisco Trincão, procedente del Sporting de Braga. Los fanáticos esperan con ansias conocer al delantero que será el sucesor de Luis Suárez, que se fue al Atlético Madrid.

De todos modos, Planes dejó en claro que hay una conformidad con los nombres que hoy integran el equipo Blaugrana: “Tenemos una muy buena plantilla, con jóvenes, con jugadores expertos, futbolistas que son la base de este equipo y que están dando un mensaje de implicación máxima al grupo. No firmaremos por firmar, solo traeremos jugadores que nos aporten lo que no tenemos”.

