Qué dijo Bielsa cuando le preguntaron si fue el mentor de Guardiola, en la previa del cruce entre Leeds y Manchester City

Uno de los encuentros más atractivos que tendrá la cuarta fecha de la Premier League tendrá lugar este sábado en Elland Road: allí el Leeds United de Marcelo Bielsa recibirá al Manchester City de Josep Guardiola. Los entrenadores que supieron reunirse en Argentina cuando Pep todavía estaba formándose para lanzar su carrera mantienen una excelente relación y así lo expuso el Loco en la conferencia de prensa previa al compromiso.

Cuando le preguntaron si se sentía un mentor de Guardiola, Bielsa fue contundente: “De ningún modo me siento un mentor. No es como yo me sienta sino cómo lo evidencian los hechos”. Y consideró: “Si hay un técnico independiente en sus ideas en el mundo, ese es Guardiola. Y no es porque yo lo diga sino porque sus equipos juegan como no juega nadie” .

No es la primera vez que el estratega rosarino de 65 años hace referencia publica a su colega, al que enfrentó dirigiendo al Athletic Bilbao en su época dorada como DT del Barcelona. Fortaleciendo su primer concepto, Bielsa expresó hace algunos meses: “Cuando veo jugar a los equipos de Guardiola no veo nada de los equipos construidos por mí. A cualquier elogio de Guardiola lo juzgo siempre sinceramente equivocado y exesivo. Sí considero que él merece este elogio porque yo sí puedo explicar por qué merece ser elogiado tomando como referencia a sus equipos. Él no puede hacer lo mismo con los míos”.

Bielsa y Guardiola se enfrentaron como entrenadores del Athletic Bilbao y Barcelona, respectivamente, en España

No obstante Pep, que en su momento lo ponderó como “el mejor entrenador del mundo”, también le tiró flores cuando el Leeds consiguió el ascenso en la última temporada de la English Championship: “Es un entrenador auténtico porque ningún técnico puede jugar de la misma manera que él lo hace. Puedes aprender mucho de su estilo. Su producto final siempre es increíblemente personal. No lo imites, nadie puede hacerlo. Y eso lo hace muy especial”.

En este juego de paredes dialécticas el argentino aseveró también en una conferencia anterior: “Tengo genuino respeto y admiración por Guardiola. El argumento que yo ofrezco para justificarlo es que la belleza del juego que construyen los equipos que dirige es inimitable. Guardiola construye equipos de autor”.

Las palabras quedarán al margen este sábado cuando, a partir de las 13:30 (hora argentina), vayan por una victoria que los acomode en la tabla de posiciones de la Premier League. Los Blancos de Bielsa se repusieron de la primera derrota ante el campeón defensor Liverpool e hilvanaron dos triunfos consecutivos ante Fulham y Sheffield United. Por su parte los Ciudadanos de Guardiola (postergaron su primer match ante Aston Villa) vencieron como visitantes al Wolverhampton pero vienen de ser goleados en casa por el Leicester.

El Loco confirmó que Jack Harrison, quien está a préstamo proveniente del City por segunda temporada consecutiva, no podrá ser de la partida por una cláusula y dejó entrever que el macedonio Ezgjan Alioski lo reemplazará. Sobre la incorporación del francés del Bayern Múnich, Mickael Cuisance, optó por no hacer declaraciones hasta que fuera confirmado para no repetir la situación de Dan James, transferencia que se cayó a último minuto sobre el cierre de pases de enero de 2019. Horas después se confirmó que Cuisance no pasó la revisión médica y no será refuerzo del Leeds.





MÁS SOBRE ESTE TEMA :

El elogio especial que le dedicó Pep Guardiola a Nicolás Otamendi en su despedida del Manchester City

La intimidad de Marcelo Bielsa en el libro que publicó su ex traductor: “Es un personaje que marcó la historia del fútbol”

Así quedaron los grupos de la Champions League: el Barcelona de Messi se medirá con la Juventus de Cristiano Ronaldo