River buscará acercarse a los octavos de final de la Copa Libertadores en su duelo ante Binacional en Perú: hora, TV y formaciones

River intentará dar un paso adelante dentro del Grupo D en su visita a Binacional de Perú (REUTERS/Agustin Marcarian)

Con seis encuentros, inicia la cuarta semana de competencia de la Copa Libertadores. Uno de los partidos más atrapantes del día tendrá lugar en el Estadio Nacional de Lima. En ese escenario, desde las 21.30 (hora de Argentina), River intentará dar un nuevo paso hacia los octavos de final ante Binacional de Perú. El árbitro será el boliviano Gery Vargas y televisará ESPN 2.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo, luego de un parate de seis meses, dejó una buena impresión en su valioso empate 2 a 2 ante San Pablo en condición de visitante. Con ese resultado, el Millonario se acomodó en la segunda posición del Grupo D junto a su par brasileño con 4 unidades (los argentinos tienen mejor diferencia de gol). El primer lugar lo ostenta Liga de Quito, con 6 puntos, mientras que los incaicos cierran la zona con 3. A la misma hora, pero en Quito, los ecuatorianos recibirán al San Pablo.

Aunque no lo confirmó, en la cabeza del Muñeco ronda poner dentro del campo de juego a los mismos once que igualaron en el Morumbí hace menos de una semana. De esta manera, Fabrizio Angileri será el dueño del lateral izquierdo (evolucionó favorablemente de un esguince en uno de sus hombros) en lugar de Milton Casco, quien dio positivo de coronavirus y se espera que pueda regresar a la nómina de convocados para el próximo partido, que será el jueves 30 contra San Pablo.

La buena noticia dentro de la lista de convocados de River es la vuelta del delantero Lucas Pratto, quien superó una distensión en el isquiotibial derecho (ingresó en lugar del juvenil Lucas Beltrán). De todas maneras, la ofensiva estará conformada por Julián Álvarez, Matías Suárez y Rafael Santos Borré (tiene 39 goles en el club y está a dos de alcanzar a Lucas Alario, el máximo artillero de la era Marcelo Gallardo).

El conjunto local, por su parte, deberá afrontar este compromiso clave para su futuro fuera de su casa, ya que por decisión de la Conmebol no podrá recibir a los de Núñez en Juliaca (ciudad con una altura de 3.840 metros). “Nos sentimos perjudicados. Parece que algo pasa que no nos permiten jugar en Juliaca. Definitivamente perdemos algo si no jugamos en la altura”, expresó el entrenador Javier Arce, quien regresó al club a principios de septiembre en reemplazo del colombiano Flabio Torres.

Los peruanos no iniciaron de la manera que añoraban el reinicio de la competencia, ya que cayeron ante Liga de Quito en Lima. Esta será la última presentación que realizarán en su casa, ya que luego deberán visitar a Liga de Quito y culminarán su actuación dentro de la zona visitando al San Pablo.

River, por su parte, luego tendrá dos cotejos en el Libertadores de América (no podrá usar el Monumental porque se encuentra en plenas reformas de su campo de juego): el miércoles 30 recibirá a San Pablo y cerrará la actividad el martes 20 de octubre ante Liga de Quito.

Probables formaciones:

Deportivo Binacional: Raúl Fernández; Dahwling Leudo, Eder Fernández, Camilo Mancilla y Jeickson Reyes; Pablo Labrín y Yorkman Tello; Johan Arango, Roque Guachire, Andy Polar; y Sebastián Gularte. DT: Javier Arce.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Fabrizio Angileri; Julián Álvarez, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Nicolás de la Cruz; Rafael Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Nacional de Lima

Árbitro: Gery Vargas (Bolivia)

Hora: 21.30

Televisación: ESPN 2

Tabla de posiciones: