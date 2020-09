La terminante reacción de LeBron James cuando se enteró que no había ganado el premio al mejor jugador de la NBA

LeBron James mostró su enojo por no ganar el MVP de la NBA





No fue un día más para LeBron James. Este viernes, su equipo comenzó con un triunfo el camino hacia un nuevo título de la NBA. Por el primer partido de las finales de la Conferencia Oeste, Los Ángeles Lakers vencieron a los Denver Nuggets por 126-114 y tomaron ventaja en la serie. Más allá de la victoria, el número 23 recibió una noticia que lo molestó: el griego Giannis Antetokounmpo volvió a ser elegido como el Jugador Más Valioso de la liga por segunda temporada consecutiva y dejó el segundo puesto de la votación el tres veces campeón de la máxima competición de básquet del mundo.

Una vez que terminó el juego en la burbuja de Orlando, James dialogó con la prensa y contó cuál fue su reacción cuando se enteró de los resultados finales de la elección al MVP de la temporada 2019-2020. “Me enojó, esa es mi respuesta verdadera”, respondió LeBron, al mismo tiempo que aclaró el real motivo que provocó su malestar con la definición del galardón.

“Me enojó porque de 101 votos solamente obtuve 16 votos de primer puesto. Eso me enojó más que nada. No digo que el ganador no lo merecía o nada por el estilo, pero eso me enojó. Terminé segundo muchas veces en mi carrera, sea para campeonatos o ahora ya cuatro veces para el MVP. Hay cosas que están fuera de mis manos, cosas que no se controlan, pero me enojó”, advirtió el jugador que fue elegido en tres ocasiones como el más valioso de la NBA en su trayectoria deportiva.

Antetokounmpo sumó 962 puntos en el escrutinio para ganar la estatuilla por segundo año consecutivo, algo que no sucedía desde que Stephen Curry, de los Golden State Warriors, ganó el premio MVP en 2015 y 2016. El número 34 de Milwaukee superó a LeBron, que terminó con 753 puntos. En el tercer lugar de la votación finalizó James Harden con 367 unidades. Con este resultado, el griego se instaló para siempre en una categoría que, hasta hoy, sólo tenía como protagonistas a dos leyendas de este deporte. Después de haber recibido el premio al Jugador Defensivo del Año, y ahora con el trofeo como MVP, el alero de los Bucks igualó a Michael Jordan y Hakeem Olajuwon como los únicos que consiguieron ganar ambos trofeos en la historia en la misma temporada.

James terminó con 15 puntos y 12 asistencias en el triunfo de los Lakers ante Denver en el inicio de la final del Oeste (AP Photo/Mark J. Terrill)

Al ser consultado sobre si cree que los medios utilizan el criterio correcto para elegir al mejor jugador de la NBA, James fue contundente: “no lo sé. No voy a sentarme acá y hablar sobre cuál debería ser el criterio o cuál es. Ha cambiado en todos estos años en los que estuve en la liga, eso lo sé. A veces es para el mejor jugador en el mejor equipo, a veces es para el jugador con las mejores estadísticas...”, sentenció la estrella de la franquicia angelina.

En lo referido al juego, LeBron contribuyó para que los Lakers tomen ventaja en la definición frente a los Nuggets: terminó con 15 puntos, 12 asistencias y 6 rebotes en 31 minutos en cancha y fue determinante para impulsar a su equipo en el segundo cuarto que rompió el partido -LA ganó el período por 34 a 21-.

“Ahora estoy bien, no se confundan, estamos ganando 1-0, me voy a ir bien a mi habitación, mi reacción fue de enojo cuando lo vi pero ahora estoy genial. Voy a ir a mi habitación a tomar algo de vino y dormiré muy bien esta noche. Es simplemente que la escala de la votación a veces es rara para mí”, repitió LJ en contacto con la prensa.

¿Qué hizo el Rey cuando acabó el juego y se fue a descansar? Entró a sus redes sociales y utilizó su cuenta de Twitter para marcar su el por qué de su descontento con la elección en la votación al jugador más valioso de la NBA. “¡16 de 101! ¡Está bien! Los tengo todos”, escribió en relación a los pocos votos que recibió en primer lugar del sufragio. A las palabras, James acompañó su publicación con dos emojis de caras riéndose.

🤣🤣16 out of 101 🗳! Ok cool! I got y’all. — LeBron James (@KingJames) September 19, 2020

A 10 años de haber jugado por última vez en la definición del Oeste, justamente frente al mismo rival, los Lakers se aprovecharon de una noche fantástica de Antonhy Davis, la otra estrella que tienen los de púrpura y amarillo. El 3 de Los Ángeles dominó el juego y lo demostró en planilla estadística: consiguió 37 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias en 33 minutos en lo que fue su estreno en una final de conferencia.

Por su parte, los más destacados de los Nuggets, que llegaron a perder por 27 puntos pero decoraron el resultado con un buen último cuarto, fueron el serbio Nikola Jokic y Jamal Murray. Las figuras de Denver terminaron, ambos, con 21 puntos. Este domingo continuará la serie.

Los Lakers le ganaron a Denver el partido 1 de la final de la Conferencia Oeste





