Pau Gasol fue padre y le rindió un conmovedor homenaje a Kobe Bryant al elegir el nombre de su hija (@paugasol)

El fatal accidente que se cobró la vida de Kobe Bryant junto a su hija y otros seis acompañantes a comienzos de este año sigue conmoviendo a los fanáticos del básquetbol. Mientras la temporada de la NBA se encuentra en plena definición, es normal ver en cada partido de Los Ángeles Lakers un homenaje dedicado a la legendaria estrella de la franquicia como sus iniciales bordadas en las camisetas. Sin embargo, este domingo, Pau Gasol decidió rendirle un tributo especial a quien fuese su amigo al anunciar que su hija recién nacida llevará el nombre de Gianna, su pequeña hija de 13 años que murió en el accidente aéreo.

“¡Nuestra pequeña ya está con nosotros! Todo ha ido muy bien y no podemos estar más felices! Elisabet Gianna Gasol, un nombre con mucho significado para nuestra preciosa hija!”, escribió el español de 40 años en su cuenta de Instagram junto a dos tiernas imágenes acompañado de su esposa y la bebé.

De esta manera, Pow llevó adelante un gesto de amor más dedicado a Black Mamba, con quien compartió sus siete temporadas en la franquicia amarilla y violeta y consiguieron dos anillos de la NBA en 2009 y 2010.

Desde que se produjo el accidente del helicóptero el 26 de enero, el pivot español recordó innumerables veces a Bryant en sus redes sociales o incluso participó de su conmovedora despedida en febrero en el Staples Center. Una muestra del aprecio y el cariño que Gasol sentía por Kobe se pueden percibir en el primer posteo que le dedicó el catalán apenas se enteró de su muerte: “Todavía me niego a creerlo... todavía se siente como una pesadilla de la que no puedo esperar para despertarme... pero si esta pesadilla continúa, haré lo que pueda para mantener tu legado y tus lecciones presentes en todo lo que hago. ‘Lo más importante es tratar de inspirar a las personas para que puedan ser excelentes en lo que quieran hacer’, Kobe Bryant. Estaré desconsolado durante mucho tiempo, pero siempre estaré agradecido por haber compartido tanto juntos. Me inspiraste y me empujaste a ser una mejor versión de mí mismo todos los días. Como ha hecho con muchos otros”.

En cuanto a lo deportivo, Gasol había firmado un contrato por un año con los Portland Trail Blazers en julio de 2019, pero no llegó a debutar en la franquicia debido a una fractura por estrés en el hueso navicular del pie izquierdo. Fue así que el portador de 214 centímetros de altura no jugó ni un minuto esta última campaña y se encuentra como agente libre, esperando para ver dónde continuará con su carrera.

