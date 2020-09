Murió el luchador Taboo, hermano de La Parka

Luchador Taboo (Foto: Twitter@superlidermx)

Taboo, luchador profesional y hermano de La Parka, murió este viernes, según confirmó la empresa AAA; versiones extraoficiales señalan que el peleador habría sido hospitalizado por una trombosis pulmonar, pero no está confirmado si esta fue la causa del deceso.

Roxxana Cantú, promotora de lucha libre y boxeo, también compartió la noticia en Facebook, por lo que envió sus condolencias a la familia Escoboza Huerta.

“Justo hoy que cumple 8 meses que partió mi compadre La Parka, con un profundo dolor en mi corazón , hoy fue programado a la Arena Celestial el hermano de El, el Luchador Taboo, lo necesitaba a su lado para hacer pareja en su esquina envío mis sinceras condolencias a su familia Escoboza Huerta ante esta irreparable pérdida , elévemos oraciones”, pidió la promotora.

La AAA lamentó la pérdida en sus redes (Foto: Twitter@luchalibreaaa)

En los comentarios a su publicación, Roxxana Cantú aludió al mal estado de salud de Taboo y dijo que pese a confiar en que todo iba a estar bien, ahora el luchador está junto a su hermano, Jesús Alfonso Escoboza Huerta.

Según el portal Superluchas, Taboo fue internado de gravedad hace unas semanas, debido a una trombosis pulmonar. Habría mejorado, pero su condición empeoró.

Marisela Peña, presidenta de Lucha Libre AAA Worldwide, igual se unió al luto, así como la luchadora Tiffany y el Cibernético, quien lamentó la pérdida en Facebook.

“Se fue un amigo y compañero TABO hermano de mi compadre la PARKA. En paz descanse.”, escribió el gladiador a las 15:02 horas de este viernes 11 de septiembre.

Hace ocho meses murió su hermano, La Parka, a los 54 años (Foto: Wiki Commons)

Apenas el 11 de enero pasado, La Parka murió en un hospital de Hermosillo, Sonora, luego de presentar una falla renal, ser conectado a un respirador artificial y presentar daño en pulmones y riñones. A través de Instagram, Taboo recordaba los meses que pasaban desde la pérdida de su hermano. El 11 de agosto, por ejemplo, publicó una foto del multicampeón perteneciente a la triple A.

“Aún mes de q ya no estas físicamente aún no me hago la idea pienso q estas en una de esas tantas giras y q de un momento a otro recibire un mensaje ‘Q onda Carnal donde andas’ te mando un fuerte abrazo donde quiera q estés ahí te veo después Carnal”, compartió Taboo el 11 de febrero de este año.

Según registros de Tv Azteca Deportes, el luchador nació en 1980, por lo que habría fallecido a los 40 años. Surgió en 2011 en la AAA y estuvo en aquella empresa por cinco años, hasta que decidió ser un gladiador independiente.

Su presentación fue en la Trplemanía XIX como uno de los Bizarros y en apoyo al Cibernético, para enfrentar a su hermano, quien comandaba al Ejército de la triple A, según el portal FDTLucha libre. En 2011, precisamente, obtuvo el Campeonato de Peso Completo IWRG, al derrotar a Dr. Wagner Jr., La Parka y Silver King.

Al inicio de su carrera, Taboo y su hermano eran rivales (Foto: Facebook@roxcantu_)

El hijo de La Parka habría informado que Taboo era su tío, esto, luego de que el equipo del Cibernético lo secuestrara en un evento, según reportó Superluchas. En octubre de 2010, Cibernético se volvió contra La Parka y la AAA, pues se sintió traicionado por ellos, por ello conformó a los Bizarros, donde incluyó a Amadeus, Billy el Malo, Charly Manson, Escoria, Nygma y Taboo.

En el ring y rol de lucha, los hermanos eran rivales, pero fuera del cuadrilátero, esa enemistad desaparecía.

Mensajes de los aficionados no se han hecho esperar y también han enviado sus condolencias en las publicaciones de quienes reportaron la pérdida. Al ser contactada por Infobae México, la familia declinó a dar entrevistas en este momento por respeto a su duelo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Murió La Parka, el emblemático luchador de la AAA

De la confianza irrestricta a la demanda: por qué la relación Canelo Álvarez - Óscar de la Hoya atraviesa sus horas más bajas

De estrella de la WWE a superhéroe de Cartoon Network: Rey Mysterio tendrá su serie animada

Por la crisis, el luchador Kemonito vende peluches, playeras y cubrebocas con su imagen