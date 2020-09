De la confianza irrestricta a la demanda: por qué la relación Canelo Álvarez - Óscar de la Hoya atraviesa sus horas más bajas

Óscar de la Hoya, presidente y propietario de Golden Boy Promotions, indicó que el mexicano Saúl Canelo Álvarez iba a ser una estrella en el boxeo. Era enero del 2010.

El pugilista que en ese momento tenía 19 años y comentó para ESPN que la oportunidad de trabajar con Golden Boy no la podía dejar pasar, “ya que creo que me va a ayudar a alcanzar mi meta de convertirme en un gran boxeador”.

Tras una década de trabajar con De la Hoya y la empresa Golden Boy, Saúl registra un récord de 53-1-2, de las cuales 36 las ganó por la vía del nocaut. Y es campeón en tres divisiones: medio, supermedio y semicompleto.

Además, se coloca en el sitio número 30 entre los atletas mejor pagados del 2020, de acuerdo con el listado de la revista Forbes. Sus ascienden a USD 37 millones.

Él ha ocupado un lugar en el ranking durante cuatro años; en el 2017 estaba en el peldaño 43, con un estimado de ganancias de USD 28.5 millones. Incrementó 30% sus ganancias.

En el 2017, el ex boxeador describió que el originario de Jalisco como una máquina de dólares que se construyó con orden. Pero Álvarez reveló que la forma de hacer negocios la observó de Oscar de la Hoya y Floyd Mayweather Jr y lo cual ha tratado de replicar, porque indicó que él es su negocio más importante.

Lealtad, una característica de Canelo

Eduardo Lamazón, exsecretario del Consejo Mundial de Boxeo y comentarista de TV Azteca, comentó en el 2017 para El Economista que Saúl es fiel a sus afectos y lo cual no es sencillo, “porque cuando corre mucho dinero se cree que merece mucho más y, entonces, hace que (una relación) termine en traiciones o en enojos. Vemos más personas que se separan, en comparación con las que se mantienen unidas”.

Para Saúl, la lealtad es algo fundamental en el deporte, así como la disciplina y el orden para mantener el éxito. Y las personas de las que se rodea el tapatío prácticamente son las mismas desde hace varios años, por ejemplo, con los Reynoso entrena desde que tenía 13 años. En el caso de Golden Boy Promotions, expresó en el 2017 que su relación sería hasta el final de su carrera.

La relación, por ahora, no es la mejor. El pasado miércoles 9 de septiembre se dio a conocer que Saúl Álvarez interpuso una demanda contra Óscar de la Hoya, Golden Boy y la plataforma de streaming DAZN, por incumplimiento e interferencia intencional de contrato.

Álvarez, de 30 años, reclama la suma de USD 280 millones por daños, de acuerdo con el portal Boxing Scene (con el tipo de cambio actual serían alrededor de 6,002 millones de pesos).

El recurso legal lo interpuso en una corte de Los Ángeles, Estados Unidos, porque dichas compañías no le han asignado una pelea desde noviembre del 2019, cuando enfrentó a Sergey Kovalev.

Son 10 meses los que acumula el pugilista sin subir al ring, el combate que tenía programado en mayo, se canceló por la emergencia sanitaria de coronavirus.

El plan para el 2020 era pelea en mayo, septiembre y diciembre, por cada encuentro recibiría USD 35 millones, como lo establece su acuerdo con la plataforma DAZN, el cual firmó en el 2018 y se colocó entre los contratos más lucrativos en la industria deportiva.

Una vez que se permitió la realización de eventos deportivos en Estados Unidos, se mencionaron un par de fechas, incluso la empresa Golden Boy indicó que el pugilista estaba dispuesto a tener una función sin público. Pero el deportista no recibió ninguna propuesta.

En un comunicado de prensa, Canelo explicó: “Interpuse la demanda, para volver al ring y darle a mis fanáticos las peleas que se merecen”.

DAZN había ofrecido al deportista pagarle menos que la garantía contractual.

Soy el número uno libra por libra en el mundo. No tengo miedo a ningún oponente en el ring, y no voy a dejar que las fallas de mi plataforma de distribución o promotores me mantengan lejos del ring