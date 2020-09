De estrella de la WWE a superhéroe de Cartoon Network: Rey Mysterio tendrá su serie animada

Rey Mysterio, una de las estrellas de la lucha libre en México y Estados Unidos, protagonizará una serie animada para Cartoon Network (CN) para poder transmitir su legado al público infantil.

Así lo anunció este viernes la popular cadena de animación durante el Festival Pixelatl 2020, un encuentro para los amantes de la cultura del cómic, videojuegos y series animadas, que este año por la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) tuvo que realizarse vía remota.

Jaime Jiménez, director de contenidos de Cartoon Network Latinoamérica, señaló que el proyecto será en colaboración con con los fundadores de Viva Calavera Studio.

La historia de la serie presentará al fan número uno del luchador que descubrirá el secreto de unas fuerzas inimaginables que amenazan la tierra y decidirá hacer equipo con Rey Mysterio para enfrentarlas. Sus creadores mencionan que tendrá un mundo lleno de mitología, magia y criaturas sobrenaturales.

En la historia se destaca Uroboros como el enemigo del protagonista que estará inspirado en los luchadores de antaño. De esta forma, el enmascarado mexico-estadounidense combatirá al mal con sus habilidades luchísticas, como su 619.

Rey Mysterio mencionó que siempre soñó con tener una serie animada y cuando los hermanos Calavera le presentaron el proyecto, aceptó de inmediato:

Después de 35 años de carrera y múltiples logros, todavía me faltaba algo. Siempre quise una serie animada con el personaje de Rey Mysterio y cuando los Hermanos Calavera me presentaron su idea, inmediatamente me cautivó