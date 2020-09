Antoine Griezmann reconoció que tuvo problemas para entenderse con Messi en el Barcelona: “No nos encontrábamos”

Cuando Antoine Griezmann llegó al Barcelona, varias versiones indicaban que no tenía buena relación con Lionel Messi (Reuters)

Antoine Griezmann aún no ha podido reencontrarse con sus compañeros luego del 8 a 2 sufrido ante el Bayern Múnich en la Champions League. Aunque parece que ha pasado una eternidad desde aquel encuentro que desnudó la crisis futbolística e institucional que atraviesa el Barcelona, ni siquiera ha transcurrido un mes desde aquella catástrofe en Lisboa. En el medio, ha habido un cambio de entrenador, se han despedido algunos futbolistas y ha tenido lugar la frustrada salida de Lionel Messi.

Esta semana el francés tendrá la oportunidad de volver a Cataluña para trabajar bajo las exigentes órdenes de Ronald Koeman, quien buscará que sus dirigidos recuperen el hambre de gloria y alcancen su mejor nivel. En el armado que planea el holandés, el delantero francés es clave y por eso el jugador se esperanza con el inicio de este nuevo ciclo.

“Estoy muy bien en el Barcelona, sé que tengo la confianza del club y del entrenador. Tengo ganas de volver a ver a mis compañeros y darlo todo para ganar todos los trofeos posibles, ya que hemos tenido una temporada en blanco (sin títulos) y hacía mucho tiempo que no ocurría en el Barcelona”, declaró en diálogo con la cadena de su país RTL.

Ronald Koeman planea una sociedad con Messi y Griezmann (Reuters)

Si bien su primer año con la camiseta no fue el mejor, marcó 15 goles en casi 50 partidos y nunca pudo armar una sociedad con Luis Suárez y con Lionel Messi, el ex Atlético Madrid está convencido de que con el correr de los partidos podrá vincularse con el delantero argentino, quien finalmente se quedará en el club, al menos hasta junio de 2021. “Ha sido parecido a mi relación con (Kylian) Mbappé, al principio no nos encontrábamos a través de los pases y necesité bastante tiempo para entenderme con él. Con Messi va a ir a mejor todo”, sostuvo.

Según el subdirector de Mundo Deportivo, Fernando Polo, Koeman pretende establecer en un esquema táctico compuesto por cuatro defensores, dos volantes centrales, tres atacantes y un centrodelantero. Es decir, un 4-2-3-1. Como el entrenador le comunicó a Luis Suárez que no lo tendrá en consideración para su proyecto deportivo, se estima que Antoine Griezmann sea el que ocupe la vacante de centrodelantero. Con este panorama, y si el uruguayo finalmente se marcha a la Juventus, el galo tendrá todas las oportunidades para poder lucirse como lo hizo en su paso en el Aleti.

“Ha sido una temporada muy complicada para todo el mundo, pero ahora podemos volver a empezarla”, aseguró Griezmann quien en las próximas horas comenzará a ejercitarse junto a sus compañeros de cara a lo que será el debut en La Liga el fin de semana del 26 o 27 de septiembre ante el Villarreal.

En la doble jornada de la UEFA Nations League, el punta de 29 años pudo reencontrarse con el gol al festejar en el 4-2 de Francia ante Croacia, en lo que fue una reedición de la final del Mundial 2018 y que curiosamente acabó con el mismo resultado.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Revelaron en qué posición jugará Messi bajo el liderazgo de Ronald Koeman en Barcelona

Cuáles son los 10 mandamientos de Ronald Koeman para triunfar en el Barcelona

Luis Suárez lanzó un contundente mensaje en las redes en medio de los rumores de su salida del Barcelona