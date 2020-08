Mauro Icardi se destapó con un cambio radical de look en sus vacaciones en Ibiza junto a Neymar y Keylor Navas

Keylor Navas, su esposa, Wanda Nara, Icardi y Neymar, juntos en Ibiza

El PSG estuvo cerca de coronar un año de ensueño desde lo deportivo con la Champions League: llegó a la final por primera vez en su historia, pero cayó 1-0 ante el Bayern Múnich en Lisboa. De todas maneras, ganó la Ligue 1, la Copa de Francia y la Copa de la Liga local. El plantel recibió un puñado de días libres (el certamen de Primera División ya se reinició) y Mauro Icardi, junto a su esposa y representante Wanda Nara, decidió pasar unos días en España. “Ibiza, como cada verano, pero siempre mejor”, escribió la empresaria en su cuenta de Instagram, junto a una foto del viaje en el avión privado.

Sin embargo, antes de despegar desde París, el delantero, de 27 años, pasó por la peluquería y se animó a un radical cambio de look: se volcó al platinado para disfrutar de su descanso en la playa. En Ibiza se dejó ver con dos de sus compañeros en el club francés: Keylor Navas y Neymar. La particularidad: en el encuentro, todos lucieron con el cabello teñido.

Fue una vez más Wanda Nara en sus redes sociales quien hizo pública la reunión, dado que los tres vacacionan en el mislo lugar. En la instántanea aparecen el ex arquero del Real Madrid y su pareja Andrea Salas, el delantero brasileño, Icardi y su apoderada. “Qué lindo la pasamos juntos en familia”, firmó la modelo. La publicación alcanzó cerca de 45.000 “Me gusta”.

Icardi junto a Wanda, en el avión privado que los trasladó a Ibiza

No hay precisiones respecto de si también compartieron el sol, la arena y el mar. Navas se dejó ver jugando con sus hijos, mientras que Ney (que habría recibido un llamado de Messi invitándolo a mudarse al Manchester City junto a él de cerrarse la operación) se mostró pasándose el balón con su hijo, con un paisaje paradisíaco detrás.

El pase de Icardi fue adquirido por el PSG en 60 millones de euros (pertenecía al Inter de Milán). Así, los parisinos se aseguraron sus prestaciones tras la partida del uruguayo Edinson Cavani, quien se marchó en libertad de acción. En su primera temporada en Francia, el atacante alcanzó números más que interesantes: 20 goles en 30 partidos. Sin embargo, no fue utilizado ni siquiera un minuto en la final de la Champions ante los alemanes.

El momento del cambio de look

“Hace un año tenía que tomar la decisión de cambiar, de algo nuevo, algo por descubrir. Hoy, un año más tarde, acá estamos, con la cabeza bien alta por lo que hecho, lo que hemos formado y por lo que seguiremos construyendo de hoy en adelante. No tengo palabras para agradecer todo el cariño que me han dado y haber hecho que esta decisión tomada hace un año hoy sea la mejor decisión de mi vida. Allez Paris”, escribió Mauro hace 48 horas, en agradecimiento al club que le dio la oportunidad de volver a probar su fama de artillero. Hoy de vacaciones, carga energías para volver a gritar goles con un look nuevo.

