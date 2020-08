“Ojalá pudiera despertar de esta horrible pesadilla”: la desgarradora carta de Vanessa en el cumpleaños de Kobe Bryant

Kobe Bryant y Vanessa

El 26 de enero un helicóptero privado se estrelló Sobre la ciudad de Calabasas, Los Ángeles, y minutos después se confirmó que una de las víctimas fatales de ese accidente era Kobe Bryant. La estrella mundial de baloncesto que tenía 41 años y se había retirado en 2016 perdió la vida junto a su hija Gianna Maria, de 13 años, y otras siete personas, dejando tras de sí a una familia que aún siente el vacío que provoca su ausencia.

Este domingo, el ex jugador de Los Ángeles Lakers cumpliría 42 años y es por eso que varias estrellas se manifestaron en las redes sociales recordándolo con dolor, pero también con alegría por los momentos que él supo regalar dentro y fuera de las canchas. El mensaje más emotivo fue el que le escribió Vanessa, su esposa, quien ahora se encarga de criar sola a Natalia, Bianca y al bebe Capri.

En su cuenta de Instagram, la mujer compartió una imagen de su esposo y su hija, y con allí le dedicó unas palabras a ambos, pero principalmente al amor de su vida. “A mi bebe ~Feliz cumpleaños. Te amo y te extraño más de lo que puedo explicar. ¡Ojalá tú y Gigi estuvieran aquí para celebrar!”, inicia el texto que en apenas una hora recibió dos millones de likes.

Un enorme mural en homenaje a Kobe Bryant y su hija Gianna Bryant en Los Angeles, California (Reuters)

”Dios, los extraño mucho a los dos. Nuestras vidas se sienten tan vacías sin ti y sin Gigi. Estoy completamente destrozada por dentro. Por mucho que quiera llorar, puse una sonrisa en mi rostro para que los días de nuestras hijas brillen un poco más. Yo no soy fuerte, ellas lo son. Son fuertes y resistentes. Seguro que estás orgulloso de ellas. Me ponen una sonrisa en la cara todos los días. Ojalá pudiera despertar de esta horrible pesadilla. Ojalá pudiera sorprender a nuestras chicas y darles la bienvenida a ti y a Gigi a casa”.

Vanessa y Kobe se conocieron en 1999 durante los premios Teen Choice Awards de los que ambos participaron. El amor surgió a primera vista y dos años mas tarde se casaron. Luego tuvieron cuatro hijas, la más pequeña nacida en junio de 2019.

“Estoy enojada por no haber ido primero. De forma egoísta, siempre quise irme primero para no tener que sentir esta angustia. Se suponía que me extrañarías. Se suponía que Gigi estaría aquí con sus hermanas. Debería haber sido yo”.

Kobe Bryant junto a sus hijas

Finalmente, Vanessa agradeció a su marido por todas las enseñanzas que le dejó, que le permiten sumar fuerzas a diario para poder seguir adelante, y le deseó un feliz cumpleaños: “Estoy tan agradecida de tener pedazos de cielo aquí en la tierra por los que despertar, gracias a ti. Gracias por amarme lo suficiente como para durar varias vidas. En cada vida te elegiría a ti. Gracias por mostrarme lo que es el amor real. Gracias por todo”.

Además, decenas de personalidades se manifestaron en las redes sociales, desde el rapero Snoop Dog, quien compartió la canción que le dedicó a la ex estrella de los Lakers, Let’s do it Mamba style, hasta el tenista Rafael Nadal, quien a través de la cuenta de su academia, publicó un video en donde recuerda que una de las enseñanzas de Kobe fue la de “trabajar para ser mejores”. Ese video fue creado por Nike, en homenaje al ex deportista.

El mensaje completo de Vanessa Bryant:

A mi bebe ~Feliz cumpleaños. Te amo y te extraño más de lo que puedo explicar. ¡Ojalá tú y Gigi estuvieran aquí para celebrar! Ojalá pudiera prepararte tu comida favorita o un pastel de cumpleaños con mi Gigi. Extraño tus grandes abrazos, tus besos, tu sonrisa, tu risa profunda y ruidosa. Extraño burlarme de ti, hacerte reír y hacer estallar tu burbuja. Te extraño sentado en mi regazo como mi bebé grande. Pienso en tu ternura y paciencia todo el tiempo. Pienso en todo lo que harías en situaciones para ayudarme a lidiar con todo lo que se me presenta. Gracias por crecer conmigo y enseñarme a ser fuerte. Cómo tratar de ver lo mejor en las personas pero recortando lo peor. Extrañamos enormemente tus gestos reflexivos y la manera increíble en que nos hiciste sentir a todos. Me imagino tu sonrisa y tus amplios abrazos de bienvenida a diario. Dios, los extraño mucho a los dos. Nuestras vidas se sienten tan vacías sin ti y sin Gigi. Estoy completamente destrozada por dentro. Por mucho que quiera llorar, puse una sonrisa en mi rostro para que los días de nuestras hijas brillen un poco más. Yo no soy fuerte, ellas lo son. Son fuertes y resistentes. Seguro que estás orgulloso de ellas. Me ponen una sonrisa en la cara todos los días. Ojalá pudiera despertar de esta horrible pesadilla. Ojalá pudiera sorprender a nuestras chicas y darles la bienvenida a ti y a Gigi a casa. Estoy enojada por no haber ido primero. De forma egoísta, siempre quise irme primero para no tener que sentir esta angustia. Se suponía que me extrañarías. Se suponía que Gigi estaría aquí con sus hermanas. Debería haber sido yo. Hay tantas cosas que me gustaría poder contarte y mostrarte a ti y a Gigi. Tantas cosas que ambos estarían felices de ver y de las que serían parte. Tantos hitos para nuestras chicas. Tantas cosas de las que estarías orgulloso. Estoy tan agradecida de tener pedazos de cielo aquí en la tierra por los que despertar, gracias a ti. Gracias por amarme lo suficiente como para durar varias vidas. En cada vida te elegiría a ti. Gracias por mostrarme lo que es el amor real. Gracias por todo. Sé que mi Gigi te está celebrando como siempre lo ha hecho en nuestros días especiales. ¡Extraño mucho a mi princesa pensativa! Natalia, Gianna, Bianka, Capri y yo te deseamos un feliz cumpleaños mi amor. Te amo por ahora, por siempre y por siempre.

