El peor final para Nico Hülkenberg en la Fórmula 1: se retiró antes de comenzar el GP de Gran Bretaña

Hulkenberg no logró salir en el GP de Gran Bretaña - REUTERS/Andrew Boyers/Pool

El alemán Nico Hülkenberg, sustituto del mexicano Sergio Pérez en este Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 después de que diera positivo por coronavirus, no pudo comenzar la carrera de este domingo debido a un problema mecánico que le dejó en el garaje.

El equipo Racing Point trató de solventar los inconvenientes del monoplaza para que el ex hombre de Renault pudiera iniciar la carrera desde el ‘pit lane’, pero los mecánicos desistieron después de unos minutos intentando arreglarlo en boxes.

Hülkenberg, en consecuencia, no pudo tomar la salida y se marchó con un gran vacío de este Gran Premio de Gran Bretaña.

Hulkenberg llegó a Racing Point para reemplazar a Perez - REUTERS

“Destrozados. Estamos absolutamente destrozados”, fue el lamento del equipo en sus redes sociales. Con este incidente, las opciones de Racing Point de puntuar en Silverstone pasan únicamente por el canadiense Lance Stroll, su otro piloto titular

El alemán fue requerido por la escudería Racing Point como sustituto de Sergio Pérez, quien el jueves dio positivo en un test de COVID-19 y permanece en aislamiento, aunque su estado de salud es bueno.

Racing Point se decantó por Nico Hülkenberg. El director del equipo, Otmar Szafnauer, desveló que el belga Stoffel Vandoorne y el mexicano Esteban Gutiérrez eran las otras opciones que barajaban para sustituir a Sergio Pérez, pero escogieron a Hülkenberg porque consideraban que les ofrecía “una mayor probabilidad de puntuar” por su experiencia y por el conocimiento que ya tiene de la fábrica.

Hulkenberg corrió para Fórmula 1 hasta 2019 - REUTERS/Maxim Shemetov/Archivo

Hülkenberg se había clasificado en 13ª posición el sábado, en la sesión que determinó el orden de la parrilla tras llegar al circuito de Silverstone a última hora del viernes. El corredor de 32 años, pilotaba para Renault el pasado año, pero fue reemplazado por el francés Esteban Ocon para esta temporada.

“Las últimas 24 horas fueron increíbles. El jueves a la tarde me llamaron, tomé un avión hasta acá y me hice el asiento hasta las 2 de la mañana. A las 8 ya estaba en el simulador donde más o menos durante una hora me preparé. Fue una noche corta, pero mereció la pena y es un placer estar de vuelta”, relató antes de comenzar.

Aún no está clara la participación del mexicano en el Gran Premio de la próxima semana, de nuevo en Silverstone, pero su equipo confía en rebelarse contra su baja.





(Con información de EFE)