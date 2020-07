Los secretos detrás de la consagración del Leeds: a qué le dedicó Bielsa el 70% de los entrenamientos

El Loco durante uno de los últimos entrenamientos con el Leeds United en plena pandemia

El Leeds United de Marcelo Bielsa no solamente aseguró el ascenso a la Premier League y se consagró campeón de la Championship (segunda división), sino que además exhibió números notables. Fue líder en cuanto a porcentaje de posesión de balón, también el máximo exponente respecto a cantidad de situación creadas, el que más remates ensayó (también tiros al arco), el que más vallas invictas registró y menos goles en contra recibió. Mecánica de lo trabajado, le llaman muchos. Y uno de los factores en los que más hizo hincapié fue en la técnica y dominio de pelota.

Con ejercicios específicos desarrollados desde la temporada pasada, en la que el Leeds quedó en las puertas del ascenso (perdió las semifinales del Playoff por el tercer boleto a la Premier), el Loco exprimió al mango el control del balón. El dato es que le dedicó el 70% del tiempo de sus entrenamientos a labores vinculadas a este aspecto técnico.

El entrenador argentino les apuntó a jugadores que le imprimieran dinámica a su juego, tales los casos de Jack Harrison y Hélder Costa, pero también de Patrick Bamford, su goleador, quien mostró excelentes gestos técnicos con balón dominado. La idea general es ahorrar tiempos durante la posesión para articular un posible ataque o definición de jugada. Con un simple movimiento en la recepción, los Blancos lograron perfeccionar y resolver tres problemas: dominio, ubicación del espacio y campo visual para la descarga.

El Loco incrementó las horas de práctica diarias desde que arribó al Leeds

Esta es una materia fundamental en los libros de Bielsa, que propone un estilo dinámico y vertiginoso en cada cancha. Las semillas fueron sembradas el año pasado y los frutos ya se empezaron a recoger en este. Pero además el rosarino sentó una base para estar a tono de una de las competencias de mayor nivel mundial: la Premier League.

Rafael Bielsa, quien no viajó a Inglaterra desde que su hermano se instaló allá pero que mantiene contacto frecuente y se informó por las noticias y un periodista británico amigo, analizó esta faceta del cuadro de Marcelo: “Haber podido lograr que resuelvan el pase siguiente en un solo movimiento requirió de mucho tiempo de trabajo y hoy todos lo hacen. Algunos están dotados técnicamente, como Luke Ayuling, un jugador que le pega a la pelota en velocidad y mete cambios de frente de 40 metros. Y no con la cara interna del pie, le da de tres dedos. Es algo dificilísimo en el fútbol y no lo ves en ningún lado”.

El embajador argentino en Santiago de Chile no se perdió ni un compromiso del Leeds a lo largo de estos dos años que lleva Marcelo en suelo británico. Y se terminó enamorando del campeón: “Yo no veo la Premier League, no la sigo, pero no sé si habrá un equipo que juegue mucho mejor al fútbol de lo que juega hoy en Leeds. Porque jugar al fútbol como cuando el Leeds juega bien al fútbol, no lo veo en ningún lado”.

El Loco marcó los aspectos fundamentales para el éxito de su equipo en la Championship (Action Images/Lee Smith)

En la última conferencia de prensa antes del último compromiso ante Charlton en Elland Road, el Loco expresó: ”El juego colectivo necesita ensayo del mismo modo que el desequilibrio individual necesita de menos ensayo. En nuestro equipo predominó el juego colectivo y eso exigió un trabajo mental y físico muy grande”. Y añadió: “Un dato que es de mucho valor es entre cuántos jugadores se dividieron todos los minutos de la temporada, fueron muy pocos jugadores para tantos minutos. El proceso de entrenamiento mental, físico y técnico-táctico al que se sometieron. los aportes de cada uno fueron los que, sumados, le dieron fuerza al equipo”.

El otro ítem que remarcó y que probablemente haya sido otra de las claves y diferencias que se registraron respecto a la campaña anterior fue la evidente disminución en la cantidad de lesiones en el plantel: “Tuvimos muy pocas y eso habla del cuidado personal de los jugadores y de la capacidad del preparador físico. Hubo muy pocas lesiones de larga duración para curar. Eso habla de la pericia del grupo médico”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA :

Las 3 claves del ascenso del Leeds, según Rafael Bielsa: “No veo que otro equipo juegue tan bien al fútbol”

El Leeds de Bielsa intentará contratar a Cavani para sacudir el mercado de pases de la Premier League: “Hemos pensado en él”

Quién es el ambicioso empresario italiano de los 500 millones de euros que compró al Leeds United y fichó a Bielsa para recuperar la gloria perdida

La carpeta de Marcelo Bielsa: quiénes son los 6 jugadores argentinos que tiene apuntados para sumar al Leeds