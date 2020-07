La curiosa decisión del equipo de fútbol americano de Washington sobre su nuevo nombre

Luego de anunciar que retirarán el nombre de Redskins, la franquicia simplemente competirá como “el equipo de fútbol de Washington” REUTERS/Kevin Lamarque

Hace unas semanas, desde la franquicia de Washington de la NFL anunciaron a través de un escrito en sus redes sociales que cambiará el nombre de Redskins, una decisión histórica que devino después de décadas de críticas respecto al mote del equipo ya que era ofensivo a los indígenas en Estados Unidos. Sin embargo, este jueves las autoridades aseguraron que el equipo no tendrá nombre en este 2020.

Según informó la cadena NBC Sports, el conjunto ganador de tres Super Bowls simplemente competirá como “el equipo de fútbol de Washington” para la próxima temporada. La intención de los directivos es no apresurarse a la elección de un nuevo nombre y reunir aportes de los fanáticos, ex alumnos. De esta manera, elaborarán un plan para honrar adecuadamente a los nativos americanos y los ex combatientes de Estados Unidos, una prioridad para el propietario del equipo Dan Snyder y el entrenador en jefe Ron Rivera.

Tras 87 años bajo el titulo de Los Pieles Rojas (ya que el primer año desde su creación utilizaron el nombre de Boston Braves), Snyder aceptó la petición de sus patrocinadores importantes como FedEx, Nike, PepsiCo y Bank of America para buscar un nuevo alias para el elenco de la Conferencia Este.

Tras 87 años de los 88 que tiene de vida, el equipo ganador de tres Super Bowls dejará atrás su histórico nombre

Toda esta presión se dio en medio del debate a nivel nacional sobre el racismo, que ha ido al alza en la organización para abandonar el nombre de Redskins. Expertos y defensores de derechos han descrito el nombre como un “insulto racista, definido por el diccionario”.

Fue así que el pasado 3 de julio, y con el apoyo de la NFL, el equipo lanzó una “revisión exhaustiva” del nombre. “Esa revisión ha sido profunda. Como parte de este proceso, queremos mantener a nuestros sponsors, fanáticos y comunidad al tanto de lo que ocurre mientras seguimos adelante”, reza el escrito en sus primeras líneas. Completado el proceso de revisión, hoy anunciamos que retiraremos el nombre de Redskins y el logo”, rezó en su comunicado oficial la franquicia.

Las autoridades también anunciaron que cambiarán el logo del equipo REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo

Esta medida adoptada por Washington tiene sus precedentes y no es la primera vez que un equipo debe cambiar su nombre. En 1997, el equipo de NBA de Washington dejó de llamarse Bullets (balas, en español) por la violencia que implicaba y para evitar una asociación entre la ciudad y la criminalidad. Desde ese momento pasaron a denominarse Wizards.

Más sobre este tema:

Mike Tyson volverá al ring en septiembre y confirmaron quién será su rival

Charla íntima con Forlán a 10 años del Mundial de Sudáfrica: “Cambiaría mis títulos por la chance de jugar la final”

El ex futbolista español David Villa fue acusado de abuso sexual por una trabajadora del New York City de la MLS