El ex futbolista español David Villa fue acusado de abuso sexual por una trabajadora del Nueva York City de la MLS

David Villa, campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010, fue acusado de abuso sexual por una ex trabajadora del New York City FC de la MLS (AFP)

En las últimas horas, una noticia sacudió al fútbol español. David Villa, el jugador que más goles anotó en la historia de la selección española, retirado en 2019 tras casi dos décadas como jugador profesional, fue acusado de abuso sexual por una ex trabajadora del Nueva York City FC de la Major League Soccer, equipo donde el Guaje jugó tres temporadas antes de retirarse en el Vissel Kobe, de Japón.

Frente a este escenario, el club de la MLS emitió un comunicado a la prensa estadounidense y confirmó que está investigando el caso que tiene como protagonista a uno de los atacantes que se consagró campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010. “Nos tomamos este asunto en serio y no toleramos acoso de ningún tipo en nuestra organización. Inmediatamente hemos iniciado una investigación en torno a este asunto”, indica el escrito redactado por el New York City y que fue difundido por el periodista de ESPN Jeffrey Carlisle.

¿Cómo se originó la denuncia? A través de una cuenta de Twitter que lleva el nombre de Skyler B o @ItsmeskylerB, una ex trabajadora del equipo de la MLS expresó haber sido abusada por Villa. “Pensé que estaba ante la oportunidad de mi vida cuando obtuve ese trabajo, y lo que obtuve fue que David Villa me tocase cada jodido día y mis jefes pensaban que se trataba de algo gracioso. Las mujeres que cuentan estas historias en alto son mis heroínas. Algún día...”, redactó la presunta implicada en este escándalo que vincula a uno de los futbolistas más reconocidos en España.

La denuncia del abuso de David Villa en Twitter

Según indicó Sports Illustrated, una publicación de los Estados Unidos especializada en el deporte, el agente del ex delantero del Barcelona difundió un comunicado a través de la plataforma Yahoo Sports en la que el propio Villa se defiende de las acusaciones. “Me opongo firmemente a las acusaciones hechas sobre mí en Twitter. Estas acusaciones son completamente falsas y las niego. Es difícil entender por qué esto no se planteó anteriormente si alguien se siente incómodo en algún momento”, dice parte del extenso escrito presentado por el ex futbolista, que incluye cinco puntos, y que fue publicado en las redes sociales por el periodista Doug McIntyre.

“No he recibido ninguna comunicación sobre este tema antes de esta publicación en redes sociales, ni por parte de esta persona ni del New York City FC. Entiendo, por lo que he leído en Twitter, que era una becaria y que dejó el club al final de 2019, un año después de que yo me fuese”, sumó a su defensa Villa, que anotó 80 goles en 125 partidos en la franquicia neoyorquina a la que llegó en 2015 después de jugar unos pocos encuentros en el Melbourne City F. C., del fútbol australiano. En 2016, el goleador fue elegido el jugador más valioso de la liga.

“Mientras nuestro equipo legal trabaja para aclarar estas falsas acusaciones, le ruego a cualquier persona o medio de comunicación que por favor respete mi derecho a la presunción de inocencia”, cita el punto final del relato de Villa.

El comunicado que publicó el New York City FC por el supuesto caso de abuso que involucra a David Villa

El Guaje, el delantero jugó tres Mundiales y fue miembro de la gran camada de España que levantó la Copa del Mundo en 2010 y ganó la Eurocopa en 2008 con La Roja, donde convirtió 59 tantos. También formó parte del Barça de Pep Guardiola y alzó trofeos como la Champions 2010/11, la Supercopa de la UEFA 2011, el Mundial de Clubes 2011 y dos títulos de campeón de La Liga (2010/11 y 2012/13).

Una vez que se retiró de la actividad profesional, Villa eligió seguir vinculado al mundo del fútbol y se transformó en copropietario del Queensboro FC, un equipo ubicado en la zona de Nueva York, que debutará en la United Soccer League en 2022.

La defensa de David Villa que se publicó en Yahoo Sports, en Estados Unidos

El comunicado completo de David Villa sobre las acusaciones contra él por abuso sexual

“Durante los últimos días he sido consciente de algunas acusaciones indeterminadas y ambiguas que ha hecho sobre mi una usuaria de Twitter que trabajó como becaria en el New York City, club que abandoné en el mes de diciembre de 2018. Las acusaciones han trascendido en las redes y a los medios de comunicación. Ante la situación de daño a mi reputación, quiero manifestar los siguientes puntos:

1. Quiero negar tajantemente las acusaciones hechas hacia mí a través de Twitter. Estas acusaciones son absolutamente falsas.

2. No he recibido ninguna comunicación sobre este tema antes de esta publicación en redes sociales, ni por parte de esta persona ni del New York City FC. Entiendo, por lo que he leído en Twitter, que era una becaria y que dejó el Club al final de 2019, un año después de que yo me fuese. Nunca he escuchado nada de estas acusaciones desde el Club o desde ninguna otra fuente hasta que fueron posteadas el pasado fin de semana. Por supuesto, cooperaré totalmente con NYCFC porque sus acusaciones también están dirigidas al Club.

3. Jugué cuatro temporadas en New York City y siempre me sentí querido y respetado por todo el mundo dentro y fuera del Club. Por lo tanto, es difícil de entender por qué surgen estas acusaciones falsas cuando yo dejé el New York City en diciembre de 2018, hace más de un año y medio. Repito que estas acusaciones son totalmente falsas.

4. El acoso es un problema importante para la sociedad. Es muy lamentable para aquellos que sí han sufrido acoso que otras personas se acojan a ello como excusa para realizar falsas acusaciones.

5. Mientras nuestro equipo legal trabaja para aclarar estas falsas acusaciones, le ruego a cualquier persona o medio de comunicación que por favor respete mi derecho a la presunción de inocencia”.

