“Todo el mundo lo hace”: sigue la polémica en la Fórmula 1 en torno a las acusaciones contra los “Mercedes rosa”

En la Fórmula 1 sigue el escándalo en torno a los “Mercedes rosa” de Racing Point y desde la escudería británica salieron a responderle a las acusaciones (Prensa Pirelli).

Tras un inicio de la temporada distinto debido a la pandemia de coronavirus que, entre otras consecuencias, obligó a que la actividad comience más tarde y a achicar el calendario, en la Fórmula 1 sigue el escándalo en torno a los “Mercedes rosa” de Racing Point. Es así que desde la escudería británica salieron a responderle a las acusaciones y críticas recibidas.

Cansado de la controversia que se generó alrededor del diseño de las monoplazas que conducen el mexicano Sergio Pérez y el canadiense Lance Stroll, el jefe del equipo Otmar Szafnauer rompió el silencio. El máximo responsable del team con base en Silverstone defendió el enfoque que tuvieron para crear el RP20 y fue contundente al contestar sobre si las otras escuderías se equivocaron en su filosofía de diseño: ”La respuesta es sí. Sin embargo, no viene sin riesgo”.

Cabe recordar que desde la primera fecha del Mundial de la competencia, en Austria, Racing Point fue señalado por parte de sus rivales que vieron similitudes entre el monoplaza rosa y una de las automotrices más poderosas en la historia de la competencia como lo es Mercedes Benz. Luego de la segunda carrera, Renault se puso al frente de las desconfianzas y presentó ante la FIA una queja formal para que investiguen los conductos de frenos delanteros y traseros bajo la sospecha de que son en realidad un diseño de Mercedes. Esto violaría las reglas de la F1 que exigen que los equipos diseñen ciertas partes ellos mismos.

“Tomar fotos de los autos de otras personas, sucede en todas partes, desde los equipos más grandes a los más pequeños. Algunos de ellos simplemente hacen un mejor trabajo en la integración de lo que aprenden a través de esas fotos. Tomamos fotos en ese entonces, del piso que tenía Red Bull, cuando estábamos tratando de hacerlo. Pero no pudimos hacer que funcionara. Puedo decirte que otros equipos han hecho lo mismo. Todo el mundo lo hace, está permitido”, explicó Szafnauer en declaraciones que reprodujo el sitio especializado MotorSport. El debate está enfocado en si Racing Point se inspiró en el diseño –algo legal en el reglamento– o si tenían información sensible de cómo fue diseñado ese conductor de freno por Mercedes, situación que no está permitida.

El jefe del equipo Otmar Szafnauer expresó: "Todo el mundo lo hace, está permitido”

Szafnauer detalló que ellos ya utilizaban los diseños de la suspensión y la caja de cambios de la firma alemana, por lo que les parecía lógico hacer lo mismo con el concepto aerodinámico ya que todo estaba craneado a medida. “Compramos la caja de cambios a Mercedes, donde esa caja de cambios está diseñada con un centro de gravedad bajo, por lo que siempre hemos tenido compromisos en la parte trasera del auto, donde la carga aerodinámica es crítica para tener una parte trasera estable”, argumentó.

Al cabo de tres fechas, el equipo se ubica en la cuarta posición, detrás de Mercedez, Red Bull y McLaren. (Foto: Twitter/RacingPointF1)

Sin embargo, aclaró que los conductos de freno –el gran centro de la polémica– es un modelo propio de Racing Point e intentó dar por terminada la polémica mediática aunque la investigación de la FIA todavía no arrojó conclusiones: “Es imposible que sean ilegales. Toma mucho tiempo diseñar y fabricar los conductos de freno. Son muy complicados y tenemos 886 dibujos individuales para nuestros conductos de frenos”.

Este fin de semana, la dupla de Racing Point hizo un buen papel en el Gran Premio de Hungría: Stroll se quedó con la quinta ubicación, mientras que Pérez llegó séptimo. Al cabo de tres fechas, el equipo se alza en la cuarta posición, detrás de Mercedez, Red Bull y McLaren.

Todo el revuelvo alrededor de los vehículos sensación en la Fórmula 1 se podría terminar la próxima semana, cuando se cumpla el plazo que otorgó la FIA para presentar pruebas a Racing Point en defensa de su diseño de los frenos. Las especulaciones hablan que el dictamen podría desarrollarse el primer fin de semana de agosto, justo cuando se celebrará la 4ª fecha en el Gran Premio de Silverstone.

