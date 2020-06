Amenaza racista en NASCAR: encuentran una soga con una horca en los boxes del único piloto afroamericano de la categoría

El piloto Bubba Wallace recibió una amenaza racista durante una carrera de NASCAR (Mark J. Rebilas-USA TODAY Sports/File Photo)

Un grave episodio se vivió este domingo durante la carrera de NASCAR en el circuito de Talladega Superspeedway en Alabama. Las autoridades encontraron una soga con un lazo, simulando una horca, en los boxes del equipo del piloto afroamericano Bubba Wallace. La amenaza racista se produjo luego de que el joven de 26 años lograr convencer a la competición de prohibir la bandera confederada en sus circuitos e instalaciones.

“Estamos enojados e indignados y se nos es profundamente difícil expresar cuán seriamente tomamos este hecho atroz”, expresaron las autoridades de NASCAR en un comunicado oficial. En ese mismo escrito confirmaron que ya se ha iniciado una investigación para dar con los responsables del hecho con el fin de “eliminarlos del deporte”.

“No hay lugar para el racismo en NASCAR y este acto solo refuerza nuestro compromiso de hacer un deporte abierto y en el que todos sean bienvenidos”, recalcaron desde la categoría más importante del automovilismo estadounidense.

La bandera confederada ya no podrá flamear en las competiciones (EFE/John Taggart/Archivo)

La carrera en Talladega significaba la primera puesta en práctica real de la nueva normativa, impulsada por Wallace, de prohibir la bandera confederada en los circuitos. Días atrás había sido aplicada en un evento en Miami, aunque con muy poca asistencia del público. En Alabama, sin embargo, se esperaba la presencia de unas 5 mil personas. En las horas previas a la competencia -que debió retrasarse hasta el lunes por las intensas lluvias- varios autos y camionetas se pasearon por los alrededores del circuito flameando el símbolo que remite a las épocas de esclavitud de la población negra en el sur de los Estados Unidos.

Wallace, que es el único piloto afroamericano en la máxima división de NASCAR, hizo su descargo en las redes sociales. “El despreciable acto de racismo y odio me deja increíblemente entristecido y sirve como doloroso recordatorio de lo mucho que nos queda como sociedad y lo persistentes que debemos ser en la lucha contra el racismo”, escribió el piloto en Twitter.

“Como me dijo mi madre hoy, ‘Sólo intentan asustarte’”, añadió. “Esto no acabará conmigo, no cederé ni me rendiré. Seguiré defendiendo con orgullo aquello en lo que creo”.

Wallace es el único piloto afroamericano de la máxima división de NASCAR (Wilfredo Lee/Pool Photo via USA TODAY Network)

Wallace de 26 años y nacido en Alabama, pilota el número 43 para el equipo Richard Petty Motorsports. Dijo haber encontrado apoyo entre sus compañeros por su postura contra la bandera, algo que señaló en su tuit el domingo por la noche.

NASCAR llevaba varios años tratando de distanciarse de la bandera confederada, arraigada en la serie desde su fundación hace más de 70 años. Brian France, ex presidente de NASCAR, trató de vetar el uso de la bandera en los autódromos en 2015, una propuesta que no se hizo cumplir y pasó inadvertida.

Este año ha sido diferente, con Wallace tomando la iniciativa. Durante el último mes, con el país conmocionado por protestas relacionadas a la muerte de George Floyd, Wallace lució una camiseta negra con las palabras “No Puedo Respirar” en una carrera y estampó la frase #BlackLivesMatter en otra.

