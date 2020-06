La crítica más cruel a Schumacher y el polémico consejo durante una “conversación confidencial”: las confesiones del ex mánager del piloto alemán

Michael Schumacher y su ex mánager, Willi Weber (AP)

Willi Weber fue muy crítico con Michael Schumacher, a quien representó en gran parte de su carrera deportiva (desde 1989 hasta 2010). El ex mánager del múltiple campeón de Fórmula 1 confesó que le pidió al piloto que no regresara tras su retiro en 2006, pero que no hubo forma de convencerlo.

“Con el debido respeto, pero en retrospectiva, eso fue lo más estúpido que pudo hacer. Me dijo que estaba aburrido, que tenía que pilotar. Luego le dije que sólo tenía cosas que perder. ‘Ya has ganado todo, estás en el pedestal más alto que hay’, le argumenté, pero él no respondió”, expresó en diálogo con Motorsport Total.

Y agregó: “Entonces le deseé todo lo mejor, pero también sabía que probablemente saldría mal. No tenía ganas de hacer las maletas para un fin de semana de F1 después de tres años. Finalmente nos despedimos como amigos”.

Schumacher volvió a la competición con Mercedes en 2010, luego del segundo título mundial logrado por Fernando Alonso. Pero la experiencia no salió como lo había planeado el piloto alemán y se retiró de forma definitiva dos años después, tras el anuncio del fichaje de Lewis Hamilton.

Michael Schumacher, ex piloto alemán de Ferrari y Williams (REUTERS/Dylan Martinez/File Photo)

“Seguimos viéndonos mucho y tuvimos muchas conversaciones por teléfono después de su despedida”, recordó Weber, quien pese a haber mantenido la relación con Schumacher recibió un fuerte rechazo de parte de la familia de Michael, sobre todo de su esposa Corinna, quien le ha impedido visitarlo desde que sufrió un accidente de esquí en Meribel en diciembre de 2013. Desde entonces, el ex piloto de 51 años recibe diferentes tratamientos médicos pero poco se conoce sobre su verdadero estado físico.

“Sé que Michael ha recibido un golpe muy duro, pero desgraciadamente no sé qué tipo de progresos se están llevando a cabo en su situación. Me encantaría saber cómo le va, estrecharle la mano o simplemente acariciarle la cara. Desgraciadamente Corinna no me lo permite. Seguramente tenga miedo de que me dé cuenta de inmediato de lo que está sucediendo y haga pública la verdad”, expresó Weber en declaraciones a Kölner Express en diciembre pasado.

“Rara vez vi a Schumacher como después de Jerez ’97”

El toque que de Schumacher a Villeneuve que le valió el campeonato del mundo al pilotó alemán (Captura de TV)

Willi Weber también confesó el polémico consejo que le dio a Michael Schumacher. Fue en el marco de una “conversación confidencial” que tuvo con el ex piloto alemán en uno de los hechos que marcaron la carrera del piloto más ganador de la Fórmula 1 con siete títulos (91 victorias,158 podios, 68 pole positions y 77 récord de vuelta).

El incidente al que se refirió el ex mánager de Schumacher es el que ocurrió en la definición del campeonato 1997, donde Michael chocó a Jacques Villeneuve y no pudo conquistar el título.

Ambos arribaron a la 17° y última ronda, el Gran Premio de Europa en Jerez de la Frontera, apenas separados por un punto a favor del piloto de Ferrari, quien había ganado la carrera anterior llevada a cabo en Japón.

Esta disputa terminó con un golpe de Schumacher contra Villeneuve luego de que el canadiense buscara adelantarse a su rival, que marchaba primero, por dentro en la curva seis del trazado español y a 22 vueltas para el final de la carrera. Tras esta maniobra, Michael no pudo continuar y vio cómo el campeonato le quedaba servido al piloto de Williams.

Schumacher pidió “no hablar” de lo ocurrido en público, pero Weber contó qué fue lo que le dijo. “¿Qué se te ha metido, qué fue eso?”, le preguntó el ex mánager a Michael, durante la “conversación confidencial” que tuvieron ambos y que también fue revelada en diálogo con Motorsport Total

“Cuando vi lo que hizo no podía creerlo. Después, cuando estuvimos a solas, se lo recriminé, pero a la vez lo aconsejé muy en serio. ‘Si alguna vez vuelves a hacer eso, ¡por favor hazlo como Ayrton Senna hizo con Alain Prost! Y no a medias’”, fue el polémico consejo que le dio Weber a Schumacher, quien en ese entonces había sido dos veces campeón mundial de Fórmula 1. Weber se refirió a la definición del campeonato de 1990 cuando el brasileño chocó al francés para luego consagrarse campeón.

Fueron días “malos”, los posteriores a ese incidente. “Michael estaba en una condición en la que raramente lo he visto. Entre la rabia y la desesperación. La necesidad de disculparse. Saber que cometió un gran error”, concluyó Weber. Por lo ocurrido, la FIA sancionó a Schumacher quitándole el subcampeonato de 1997, que quedó manos del otro piloto de Williams, su compatriota Heinz-Harald Frentzen y ex novio de su mujer Corinna.

