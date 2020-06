“Ganaba más en el Atlante que en el Real Madrid”: Hugo Sánchez

A pesar de que Hugo Sánchez vivió su mejor época como jugador en el Real Madrid de España, club con el que consiguió cinco títulos de goleo (Pichichis) y seis campeonatos de liga, el contrato más redituable que tuvo fue con los Potros de Hierro del Atlante.

Así lo reveló este sábado el ex delantero merengue a través de entrevista en Instagram Live que sostuvo con Félix Fernández, ex guardameta azulgrana y ahora analista de la cadena Univisión.

Incluso, Sánchez afirmó que Emilio Azcárraga le ofreció una vicepresidencia en Televisa, pero él quería seguir siendo futbolista.

Pues sí, después del Mundial (Estados Unidos 94) los dueños (del Atlante) eran Televisa. Emilio Azcárraga me mandó a llamar y me dice: ‘Hugo ¿quieres seguir jugando o quieres ser vicepresidente aquí de Televisa, de cualquier puesto que quieras?’ No, quiero seguir jugando