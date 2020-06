La Piedra del Sol Azteca: la camiseta que la Selección Mexicana vistió en el Mundial de Francia 98 y sigue vendiéndose

Luis Hernández, delantero de México.- El jersey con diseño precolombino es considerada como una de las más vistosas en la historia de la Selección (Foto: Especial)

Este sábado se cumplen 22 años del debut de la Selección Mexicana de fútbol en la Copa del Mundo de Francia 1998, una justa donde el Tricolor se ganó el reconocimiento de millones de aficionados mexicanos y de la prensa internacional.

Y es que el equipo azteca se quedó muy cerca de llegar a los ansiados cuartos de final, de la mano de figuras como Jorge Campos, Claudio Suárez, Ramón Ramírez, Jesús Arrellano, Cuauhtemoc Blanco y Luis Hernández.

Pero el gran juego desplegado de México no fue lo único que atrajo la atención, también la Piedra del Sol Azteca que brilló en el pecho de la camiseta de sus seleccionados.

Dicho diseño precolombino rompió todos los paradigmas y le dio la vuelta al mundo desde su primer partido ante Corea del Sur, y no fue elaborada por una marca transnacional como Nike o Adidas, sino que estuvo a cargo de la firma mexicana ABA Sport, propiedad de Jorge Lankenau Jr.

Durante el Mundial de Francia 98, México derrotó a Bélgica y Corea del Sur; empató con Holanda y perdió en cuartos contra Alemania (Foto: Especial)

A más de dos décadas de su lanzamiento, muchos aficionados la consideran como la más vistosa del Tricolor; incluso, aún se comercializa en las redes sociales de la marca. Así lo aseguró en entrevista para ESPN Ricardo Guzmán, autor del primer boceto de la playera que México utilizó en Francia 1998.

Imagínate que otro premio queremos nosotros, si de esa playera aún se sigue hablando y vendiendo en redes sociales, creo que le gustó mucho a los mexicanos ese uniforme

Por su parte, José Villarreal, hijo de Ignacio Villarreal, el encargado del departamento que autorizó la fabricación del jersey, dijo al mismo medio que, en la edición original, sólo estaba considerado el color verde, blanco y rojo; sin embargo, ante el éxito ABA Sport lanzó hace unos meses la versión en negro.

El hijo de Jorge (Lankenau Jr.) aún la sigue comercializando. Es una playera muy bonita, en todo el mundo se habla de ella y está entre las 50 más vistosas del mundo; vi que publicaron unas notas ya hace un tiempo

¿Cómo fue que se diseñó?

Actualmente el jersey oficial se comercializa en sitios web y se puede encontrar desde los 900 pesos hasta los 10 mil (Captura de pantalla: Amazon.com)

Fue en solo 30 minutos que se diseñó la playera más popular de la Selección Mexicana, con la que Cuauhtémoc Blanco anotó un golazo a Bélgica y Luis Hernández venció a las murallas de Holanda en el último segundo.

“Desde que mi jefe Ignacio Villareal me comentó que había probabilidades de trabajar con la Selección, mi cabeza empezó a ver es imagen en una playera de México. Me dormía soñando con eso. Entonces cuando me comentó Nacho que ya era un hecho, ya la traía en mente y en media hora hice el primer boceto en una hoja tamaño carta", cuenta Ricardo Guzmán.

No obstante, ABA Sport ganó la licencia, a pesar que compañías como Nike (Estados Unidos) y Adidas (Alemania) también peleaban por ese patrocinio. “ Nacho conocía demasiado de este tema y cuando vio el boceto imaginó inmediatamente que sería un madrazo (...) Nosotros no teníamos otro plan, estábamos convencidos que esa era la playera de la Selección Mexicana ", recuerda Ricardo.

Cabe mencionar que ABA Sport había roto el estereotipo meses antes, con una playera de la Selección Mexicana que tenía una “M” en el pecho, pero querían hacer ruido otra vez.

“ Mi papá estaba orgulloso de esa playera. Algunos lo criticaron, pero él defendió su trabajo y mira, hasta ahora sigue vigente el recuerdo del jersey con el calendario del Sol Azteca en el pecho de la Selección Mexicana ”, expresó José Villarreal.

Tanto es su éxito que otras firmas han tomado el diseño para vender sus versiones (Captura de pantalla: Mascara de Latex)

La página de ABA Sport recibe solicitudes de Europa y Argentina pese a que sólo se vende en Norteamérica. Los dueños han considerado vender la compañía, aunque no descartan volver a vestir algún club del balompié mexicano.

Hace algunos años, la empresa con sede en Monterrey, Nuevo León, trató de volver a vestir a Santos Laguna, pero las negociaciones no tuvieron éxito. Ahora sólo comercializan los uniformes que fabricaron en la década de los 90 y la camiseta del Tricolor pasó de valer 200 pesos en 1998, a 900 en 2020.

