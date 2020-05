La desafortunada historia del sobrino de Hugo Sánchez, que también jugó en los Pumas y en la selección mexicana

El sobrino de Hugo Sánchez no fue tan brillante como su tío (Foto: Cuartoscuro/Archivo)

Hugo Sánchez es una de las figuras históricas del fútbol. Sin embargo, sus familiares que se inmiscuyeron en este deporte no lograron sobresalir de la misma manera que el pentapichichi. Uno de ellos fue su sobrino, Horacio Sánchez Aguirre.

De acuerdo con los registros de la Liga MX, Sánchez Aguirre debutó el 13 de abril del torneo Verano 1997 en un partido entre los Pumas de la UNAM y Santos Laguna. Sólo jugó 10 minutos y fue su único partido en esa campaña.

Su carrera parecía prometedora, en especial por tener pasado de futbolistas, como el de su padre Horacio Sánchez Márquez, que fue portero de los Pumas. De hecho, hasta tuvo un brillante torneo con la selección mexicana de fútbol siendo el delantero estrella.

Horacio Sánchez Aguirre disputó varios torneos con los universitarios, pero no logró destacar como su tío (Foto: Cuartoscuro)

En la Copa USA del año 2000, El Macho estaba al frente del equipo felino y le pidieron llevar a sus jugadores a disputar este certamen. “El Comando Puma”, se le conoció a este conjunto, ya que había 14 jugadores del club.

Sánchez Aguirre disputó los tres partidos que fueron contra Irlanda, Sudáfrica y Estados Unidos. En dos encuentros anotó 3 goles, además de jugar la final contra el equipo de las barras y las estrellas, donde cayó junto al Tri por un marcador de 3-0.

Después de esto estuvo un año más con los Pumas y fue cedido al León, donde pasó de largo. Regresó con los auriazules un año más para que su carrera como futbolista fuera en picada.

Horacio perteneció a la selección conocida como "El Comando Puma" (Foto: Facebook/ Horacio Sánchez Aguirre)

No consiguió un club de primera división y pasó a la división de Ascenso. En 4 temporadas vistió los colores de los Lagartos de Tabasco, Altamira y Alacranes de Durango, club donde se retiró del balompié profesional en 2010.

Curiosamente su carrera no es recordada por su breve paso en el fútbol de primera división. En 2013 su nombre estuvo en los periódicos deportivos por decir que su tío cobraba a los jugadores para que pudieran ser alineados.

“Hugo cobraba un porcentaje mensual y por contrato, que al final eso es lo que se gana en acuerdos. Conmigo no se atrevió a tanto y es de las causas importantes por las que no jugué, prefirió hacer mejor negocio con otras personas que con su familia, ¿Cómo me iba a cobrar? si soy su sobrino”, declaró Horacio para el diario Récord.

Después de eso, en los medios de comunicación comenzaron a llamarle “el sobrino incómodo de Hugo Sánchez”. Y el título no era de gratis, ya que en una entrevista con ESPN en 2004 señaló que prefería alejarse de su tío.

Después de su paso con Pumas, Horacio ya no pudo regresar a la primera división (Foto: Facebook/ Horacio Sánchez Aguirre)

“Él que haga su vida, su carrera. Cuando yo estaba en Pumas él llegó de entrenador (en el año 2000), cosa complicada y muy difícil para mí. Ganó el título, que ya nos hacía falta. Qué bueno por él. Que me deje hacer mi carrera. Una ayuda directa de él, sinceramente, no la ha habido. En el último torneo que me dirigió no me ponía mucho a jugar. Inclusive, compañeros míos se acercaban a Hugo para decirle que yo andaba bien”, detalló el ahora ex futbolista.

En esa entrevista explicó que su salida de Pumas fue por tener el apellido del pentapichichi. “Una razón que existe, y que tengo muy clara, es por ser pariente de quien soy. Hugo como técnico y yo como jugador era muy complicado. Hay cierto sector del público al que yo no le agradaba mucho”, aseguró.

Años después, en una entrevista con Jugo TV, declaró que la relación con su tío había mejorado. Esto por la muerte de su primo e hijo de ex merengue, Hugo Sánchez Portugal.

