“Hugo Sánchez es mucho más inteligente”: la singular comparación de Ángel Cappa entre el mexicano y Cristiano Ronaldo

El argentino Ángel Cappa es un hombre que vio pasar la transición del fútbol a lo que es ahora. Además de la prolija experiencia en este deporte, nunca se ha guardado sus palabras y en ocasiones pueden ser polémicas.

En esta ocasión recordó al gran goleador mexicano, Hugo Sánchez, y lo comparó con otra leyenda del Real Madrid: el portugués Cristiano Ronaldo. “Hugo Sánchez es incluso mucho más inteligente que Cristiano Ronaldo. El portugués tiene potencia, capacidad con las dos piernas, cabecea, pero Hugo era mucho más vivo y pícaro dentro del área”, explicó en una entrevista con el diario Récord.

El ex técnico contó que en una ocasión compró una entrada cerca de uno de los arcos exclusivamente para ver al Macho en el Santiago Bernabéu. “Detrás de la portería me di cuenta de los movimientos que hacía. Siempre trabajaba la distracción y quedaba solo para definir”, detalló.

El argentino habló sobre las dos leyendas merengues (Foto: Facundo Pechervsky/ Infobae)

Él manejaba el engaño y ése es el concepto fundamental del fútbol y de todo el juego y Hugo lo hacía de una manera excepcional

“Hugo Sánchez fue uno de los mejores goleadores que yo he visto. Era un goleador y vivía para el gol. Pero yo fui al Bernabéu porque él definía a un toque y yo decía: ‘eso cómo es’. La mayoría de los goles a un toque. No sé si fue un partido o dos. Me puse detrás de la portería para ver nada más que a él y me di cuenta de las maniobras que hacía”, explicó.

El también escritor señaló que esta excelsa definición era por una razón: Hugol no era bueno con los regates. “Nunca hacía lo que él no podía hacer. Nunca lo vi conducir mucho con la pelota, nunca lo vi regatear o gambetear a alguien, siempre jugaba a uno o dos toques porque él sabía que para gambetear no era muy hábil y casi nunca lo hacía”, expuso.

Cristiano Ronaldo y Hugo Sánchez son dos de los mejores goleadores que ha tenido del Real Madrid (Foto: Massimo Pinca/ Reuters)

“Él manejaba el engaño y ese es el concepto fundamental del fútbol y de todo el juego y él lo hacía de una manera excepcional. Cuándo viste un jugador que defina el 90% de sus goles a un toque, nunca”, reiteró.

Aunque llenó de elogios al ex futbolista azteca, Cappa no se animó a dar un nombre para decir quién es el mejor jugador mexicano de la historia. “Eso no lo puedo decir. Son distintos puestos. Cuando uno habla de la historia tendría que decir, de lo que yo vi porque puede haber jugadores del 60 o del 70 en México que fueron maravillosos, así que ahí no me animo a opinar”, declaró.

También habló sobre Javier Hernández, quien es el máximo anotador en la historia de la selección mexicana. “El Chicharito es un goleador de raza. A los goleadores no se les discute. Te pueden gustar o no, pero con un goleador como Chicharito o como Hugo Sánchez que hacen goles durante muchos años o lo incorporas o no lo incorporas, pero no se discute”, enfatizó.

Y además el goleador tiene una virtud muy importante para los entrenadores y es que te dan de comer, así tú puedes hacer poesía después tranquilamente

Ángel Cappa contó cuando fue a ver a Hugo en el Santiago Bernabéu (Foto: Mario Jasso/ Cuartoscuro)

Por último, dio una radiografía de los nuevos tiempos del balompié. “El fútbol cada vez depende más o está más atrapado por el negocio. Le han transmitido al fútbol ya casi totalmente la lógica empresarial, por lo tanto el dinero es lo que manda”, aseguró.

Dio un ejemplo: “La Final de la Supercopa Española se juega en Arabia Saudí, no tiene sentido, pero ¿por qué se juega en Arabia Saudí?, porque hay dinero y en vez de jugar los campeones, lo hacen los campeones y los subcampeones, así hay más partidos. Eso tergiversa absolutamente el fútbol”.

“Hay una frase que acuña este concepto que es ‘hay que ganar como sea y lo único que importa es ganar’, porque ganar da dinero, entonces, a través de ese tul que es el resultado se analizan los partidos y los equipos”, aseveró.

