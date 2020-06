Escándalo en Italia: despedirían a Balotelli del Brescia por faltar a los entrenamientos durante la cuarentena

Balotelli diría adiós al Brescia en los próximos días (REUTERS/Daniele Mascolo)

El polémico Mario Balotelli nuevamente quedó envuelto en una situación escandalosa: medios italianos anunciaron que será despedido del Brescia en los próximos días por haber faltado a varios entrenamientos por videollamada durante la cuarentena por el coronavirus.

La Serie A reanudará la acción dentro de dos semanas y los planteles ya retomaron las prácticas en sus respectivos clubes bajo los protocolos estipulados con la misión de prevenir el contagio del COVID-19. Súper Mario presentó una serie de certificados médicos para justificar sus ausencias a las tareas que el resto de los jugadores del conjunto de Lombardía llevó a cabo durante el confinamiento. El atacante de 29 años acusó problemas intestinales crónicos. Pero el cuerpo técnico y la directiva habrían dicho basta.

“Pensé que jugando en su ciudad podría dar mucho al equipo pero tenía que hacer más, mucho más. Estos son los hechos, por lo tanto, es normal que esté decepcionado”, declaró el entrenador, Luis Diego López, al diario Il Corriere della Sera.

Súper Mario sería baja para el Brescia de cara a los últimos 12 compromisos de la temporada (REUTERS/Daniele Mascolo)

Además, López explicó que en el regreso a los entrenamientos físicos Balotelli ejercitó de manera diferenciada porque sus compañeros tenían una base de trabajo que él no había hecho: “El grupo tomó un camino y él otro. En las videollamadas durante la cuarentena no lo hemos visto. Aunque diga que se siente bien, no está al nivel de sus compañeros”.

El ex Inter, Manchester City, Milan, Liverpool, Niza, Olympique de Marsella y selección italiana se mostró activo en las redes sociales en época de confinamiento. De hecho en las últimas horas compartió mensajes para combatir el racismo en el mundo y hace algunos días le había respondido a Giorgio Chiellini, quien lo acusó de ser “una persona negativa que no tiene ningún respeto por el grupo” y que “le habría dado un par de bofetadas porque se las merecía”.

Al Brescia le restan 12 partidos por disputar en la temporada y necesitará mejorar mucho sus números para mantenerse en la máxima divisional italiana. Marcha último en la tabla con 16 puntos y está a 9 unidades del puesto 17° que lo salvaría.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

Manchester United iniciará las negociaciones para quedarse con una de las joyas del fútbol argentino

Cristiano Ronaldo le ganó la carrera a Lionel Messi y se transformó en el primer futbolista de la historia en acumular USD 1.000 millones

La historia jamás contada: la feroz pelea entre Mourinho y Cristiano que dejó a Ronaldo al borde del llanto

La dura crítica de una gloria del Barcelona a los futbolistas argentinos del Sevilla que rompieron la cuarentena

Se filtraron las primeras imágenes de Ronaldinho en el hotel donde cumple la prisión domiciliaria en Paraguay