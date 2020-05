Explosivas declaraciones de Chiellini: confesó que odiaba a Higuaín y destrozó a sus ex compañeros Balotelli y Felipe Melo

Al parece la cuarentena llevó a Giorgio Chiellini a tomar la decisión de publicar su autobiografía denominada “In Giorgio” que saldrá a la luz en los próximos días. Pero además el símbolo de la selección italiana y la Juventus compartió un adelanto de algunos capítulos de su historia en una entrevista con La Repubblica. Allí reveló algunas intimidades y los principales apuntados fueron sus ex compañeros Felipe Melo y Mario Balotelli. Además, contó cómo cambió su odio contra Gonzalo Higuaín desde que es de su bando.

“Confirmo todo lo que he escrito sobre ellos en el libro. Balotelli es una persona negativa que no tiene ningún respeto por el grupo. En la Copa Confederaciones de 2013 no dio ninguna mano y yo le habría dado dos bofetadas, se las merecía”, fue lo primero que dijo el experimentado futbolista de 35 años que disputó los Mundiales de 2010 y 2014.

Pero según él hubo alguien aún peor que Super Mario y ese fue el brasileño Felipe Melo, con quien compartió plantilla en la Vecchia Signora desde 2009 hasta 2011: “Fue lo peor de lo peor. No aguanto a las personas que no tienen respeto y siempre llevan la contra. Con él siempre estabas al borde de la pelea. Se lo dije también a la directiva: era una manzana podrida”.

Chiellini, sin filtros en su libro autobiográfico (Reuters/Massimo Pinca)

En 2013 Higuaín llegó al Napoli, equipo en el que se desempeñó durante tres temporadas consecutivas antes de firmar en la Juve. Previo a ser su compañero, Chiellini confesó: “Lo odiaba. Pero cuando lo conocí me sorprendió. Los delanteros suelen ser egoístas, pero él no. Gonzalo es generoso y bromista. Es un chico que necesita cariño para alimentar su potencial”.

Y además de su odio contra un adversario que luego terminó formando parte de su equipo (inclusive en la actualidad) también admitió que detesta al Inter de Milán: “Tengo un odio deportivo como Michael Jordan lo tenía por los Pistons. Aunque las veces que nos vimos fuera del campo con algún jugador rival nos hemos reído. Cuando me rompí la rodilla el mensaje que más me hizo feliz fue el de Javier Zanetti”.

El durísimo descargo en el Instagram de Mario Balotelli tras conocer los dichos de Chiellini

La monotonía de la cuarentena se quebró completamente con los dichos del futbolista que consiguió 17 títulos (incluido el ascenso) con la Juventus. Y quien recogió el guante fue Balotelli, quien se expresó en las redes sociales después de leer sus comentarios: “Al menos tengo la sinceridad y el coraje de decir las cosas en la cara. Desde 2013 tuviste muchas oportunidades para hacerlo, comportándote como un hombre de verdad, pero no lo hiciste. Quién sabe qué dirás algún día sobre los compañeros de hoy, extraño capitán... Si esto significa ser un campeón, entonces prefiero no serlo. Y nunca le falté el respeto a la camiseta azzurra”.

