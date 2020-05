Juan Carlos Osorio responsabilizó a los jugadores mexicanos por no llegar al quinto partido en el Mundial 2018

Si hay un buen recuerdo que mantiene la afición mexicana con el paso de Juan Carlos Osorio en la dirección técnica de la selección nacional de fútbol (2015-2018), fue la victoria ante Alemania en el primer partido del Mundial de Rusia 2018.

No obstante, la pronta y fácil eliminación del cuadro tricolor por parte de Brasil en los octavos de final, así como los constantes cambios de alineación que realizó el estratega colombiano durante las eliminatorias y torneos, provocaron un sinnúmero de críticas a su trabajo, tanto de aficionados como analistas.

A dos años de su salida del Tri, Osorio responsabilizó a los jugadores mexicanos de no haber cumplido el objetivo: llegar al quinto partido. Así lo señaló este sábado en entrevista vía remota con ESPN.

Y es que Osorio aseguró que son los jugadores quienes hacen la diferencia y comparó el talento de los integrantes de la “canarinha” con los de la selección mexicana, destacando solo a Carlos Vela (LAFC), Hirving Lozano (Napoli) y Héctor Herrera (Atlético de Madrid).

Cuando México jugó contra Brasil yo sabía que todos los brasileños jugaban en las mejores ligas del mundo, por eso yo no hablo con ellos. Con el grupo de jugadores que teníamos muy buenos, Carlos Vela, Héctor Herrera e Hirving Lozano, necesitábamos otros jugadores como los que tenía Brasil en la delantera: William, Coutinho, Neymar, Gabriel Jesús parecidos en México solo uno, Carlos Vela

Al final del encuentro Brasil se impuso 2-0 al combinado azteca, con goles de Neymar y Firmino.

Cabe mencionar que hace unas semanas el mismo medio le cuestionó si volvería dirigir a México si se lo ofrecieran, a lo que respondió con un rotundo no.

Por ahora diría que no a la selección mexicana, pero sí repetiría la experiencia. Yo no sé si volvería porque después del Mundial la única razón fundamental por la que declinamos, nosotros no quisimos continuar y se lo hicimos saber a Santiago Baños, Guillermo Cantú y Decio de Maria, ya que pensamos que era el momento de ir a buscar el reto de Colombia