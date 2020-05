El futbolista mexicano debe estar mejor formado antes de ir a jugar en Europa: Tata Martino

Ante el paro de actividades que continúa en el fútbol a nivel selección, Gerardo “Tata” Martino, director técnico de México, se dio tiempo de impartir este jueves una plática vía remota a los estudiantes del Centro de Innovación Tecnológica (Citec) de la Liga MX , en la que habló sobre las fortalezas y debilidades del balompié azteca.

Uno de los temas que tocó el estratega argentino fue la falta de ambición por parte de algunos futbolistas mexicanos, quien sin dar nombres señaló que pusieron por encima cuestiones económicas sobre las deportivas.

Hay una falta de ilusión o aspiración de salir de una zona de confort que representa el fútbol mexicano (...) Lo que debe entender el jugador es que no se cumplen los desafíos con el dinero que se gana, sino competir en lugares de primer nivel

Para Martino, existen varios futbolistas que tienen las condiciones necesarias para emigrar al fútbol europeo: "El jugador mexicano es un futbolista bien dotado técnicamente, con mucho despliegue físico”.

Al ser cuestionado sobre el caso del delantero de las Chivas de Guadalajara, José Juan Macías, el “Tata” aclaró que la ambición no es suficiente, pues el jugador debe ser más mesurado para tomar la mejor oportunidad.

Prefiero que se consoliden, que maduren más, sin exagerar. Parece que el mexicano tiene prisa en irse a Europa, pero es timing. No está mal, pero hay que encontrar el momento justo y el equipo preciso (...) El jugador tiene que salir casi completamente formado

Los dos ejemplos más claros para el exentrenador del Barcelona son Edson Alvarez y Diego Lainez, campeones con América, quienes partieron muy jóvenes a Holanda y España respectivamente:

(Edson) Uno se fue formado en un equipo campeón, siendo referente con un Mundial y a los 21 años cayó al Ajax. Empezó jugando en ese club aunque no terminó con tanto juego pero se fue al Ajax y estaba totalmente formado y preparado para esa situación.

“En el caso de Diego, me dice que está bien, que está trabajando bárbaro, pero hace año y medio está terminando su formación en el Betis. Tenemos la suerte que el Betis le dedica tiempo a la formación, porque hay veces en que te llevas a un jugador (a Europa), no lo esperan tanto tiempo y en seis meses lo tienen de vuelta”

No obstante, a falta de dos años para la Copa del Mundo de Qatar, Martino cree que si los jugadores mexicanos se mantienen en Europa, contará con una baraja suficiente de seleccionables para cumplir el objetivo de llegar a cuartos de final.

Trabajo en categorías menores

Uno de las cosas que necesita mejorar el fútbol mexicano es los seguimientos de los futbolistas en categorías inferiores, ya que de inferiores muchos no logran dar el salto a los primeros planos.

Me consta que en México se trabaja y se invierte en divisiones inferiores, la Selección también. No soy un experto en menores, pero me parece que hay que ajustar la parte del seguimiento