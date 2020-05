Rafael Márquez quiere formarse como director técnico en Europa y hacer campeón al Atlas de Guadalajara

Márquez espera que pase la crisis sanitaria para regresar a Europa y terminar de formarse como DT (Foto: Especial)

Luego de su fugaz paso como directivo del Atlas, Rafael Márquez, histórico capitán de la Selección Mexicana de Fútbol, busca seguir su carrera como director técnico, por lo que aprovecha la cuarentena estudiando para obtener su certificado.

Así lo reveló este viernes en una entrevista con su amigo y empresario Arturo Elías Ayub, a través de Instagram Live: “ En las mañanas estoy haciendo el curso de entrenador. A ver si más adelante se presenta alguna oportunidad. A ver si el próximo año lo termino y empezar a ver si empiezo a dirigir a algún equipo ”.

Sin embargo, a diferencia de muchos ex futbolistas mexicanos, el “Kaiser” no está haciendo el curso en la Escuela Nacional de Directores Técnicos que tiene la Federación Mexicana de Futbol, sino con dos del viejo continente.

Lo estoy haciendo con la Federación Española, estoy haciendo el UEFA Pro. Dura un año, estoy terminando lo teórico por ahora

El equipo blaugrana pagó 5 millones de euros por el ex defensa mexicano en el 2003 (Foto: Especial)

Además, detalló que su intención es viajar a España para culminar de forma presencial el curso, aunque los tiempos dependerán de la pandemia de COVID-19 y su evolución en los próximos meses.

Si dios quiere y si mejoran las cosas, iré allá a hacer las prácticas. Tengo que hacer prácticas por un tiempo para hacer la última parte del UEFA Pro

Asimismo, indicó que le gustaría iniciar su carrera de entrenador en el fútbol de España, donde mantiene buenas relaciones con el club Barcelona: “ Si estoy allá lo mejor es aprovechar todas las puertas abiertas que es el máximo nivel, pero no descarto venir a México igual ”.

Por último, Rafa no ocultó no ocultó sus sentimientos por Atlas y no descartó la posibilidad de entrenar en México y su ilusión de hacer campeón al club rojinegro:

Obviamente el Atlas, para ayudarlo a salir campeón. No quiero morir sin verlo campeón y si puedo ayudarlo pues qué mejor

Un cartel gigante con la imagen del futbolista mexicano Rafael Márquez en el estadio Jalisco, durante su partido de despedida en 2018 (Foto: EFE)

Con solo 20 años de edad y después de tener una gran actuación con la selección en la Copa América de Paraguay en 1999, el ex defensa dejó al Atlas y emigró al fútbol europeo donde permaneció por una década.

Márquez defendió los colores del AS Mónaco, de Francia; del Barcelona, su época más exitosa; y del Hellas Verona, de Italia; este último tras su regreso al continente con el New York Red Bull, de la MLS, y con el Léon de la Liga MX, en 2012. Se retiró en 2018, a los 39 años de edad, vistiendo de nuevo la camiseta rojinegra.

Entre sus palmarés con la selección tricolor se encuentran: cuatro Copas de Oro de la CONCACAF y una Copa FIFA Confederaciones; mientras que a nivel club, obtuvo dos campeonatos de la Liga MX, una en la Liga 1 de Francia, cuatro más en la Liga de España, dos Champions League, y un Mundial de Clubes.

El delantero que más lo hizo sufrir

Raúl es uno de los máximos goleadores en la historia del Real Madrid (Foto/EFE)

Hace unos días, Rafael Márquez confesó en entrevista para el canal de la Liga que, durante su paso por el Barcelona, para él fue muy fácil jugar porque estaba acompañado en la cancha de Andrés Iniesta, Xavi, Lionel Messi, Gerard Piqué, Carles Puyol: “ Ellos hacían la diferencia ”.

No obstante, cuando enfrentaba a su gran rival, el Real Madrid, era muy difícil contener los ataques merengues, en especial los del delantero español Raúl Gonzalez:

Raúl era un jugador que imponía, que nunca dejaba una pelota por perdida y siempre luchaba. Era un delantero complicado, difícil. No se diga el jugar un Clásico en contra del Madrid, lo hacía mucho más especial

