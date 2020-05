Quiénes son los dos personajes que se negaron a hablar en el documental sobre Jordan y los Chicago Bulls

Byron Russell y Karl Malone no quisieron participar de la serie documental de Jordan y los Bulls (Grosby)

Con el correr de los estrenos de los capítulos, el documental que puso en el centro de la escena la última temporada de Michael Jordan y los míticos Chicago Bulls en la década del 90, se transformó en un éxito. No sólo por el número de espectadores, que fueron récord para una serie deportiva en los Estados Unidos, sino porque se pudieron conocer historias jamás contadas sobre uno de los mejores deportistas de todos los tiempos.

Con más de 10.000 horas de grabación para recibir, sumado a más de 100 entrevistas, personajes clave en la vida de Jordan y jugadores históricos de la NBA, entre tantos otros, participaron de la grabación. Pero en las últimas horas, tras la emisión de los capítulos finales, el director de The Last Dance confirmó que dos actores principales del último tramo de la carrera de MJ no quisieron ser parte del documental.

Jason Hehir confirmó que tanto Karl Malone como Bryon Russell, dos ex jugadores de los Utah, rivales de Chicago en las finales de la NBA en temporadas consecutivas, optaron por no ser parte del Último Baile. En diálogo con el periodista estadounidense Dan Patrick, el líder del documental fue claro. Cuando le preguntaron si el recordado número 32 del Jazz se negó, contestó “Sí”.

Karl Malone, uno de los mejores 50 jugadores de la historia de la NBA (Grosby)

Además, Hehir contó los intentos que hizo todo el equipo de producción para convencer a Malone de sumarse a la serie. “Créeme, agotamos casi todas las vías. Comenzamos en enero de 2018 con esa porque sabíamos que iba a ser una entrevista difícil”, expresó en The Dan Patrick Show, que se emite por AT&T Networks. Conocido con el apodo de El Cartero, Karl jugó durante 18 temporadas en Utah. Junto a John Stockton formó uno de los grandes dúos en la historia de la NBA y fue elegido como el jugador más valioso de la competencia en dos ocasiones: en la campaña 96-97 y en el 99. También fue seleccionado entre los mejores 50 jugadores de la historia de la liga.

El otro de los ex rivales de Jordan que optó por no salir en The Last Dance fue el jugador que quedó en la última gran imagen de MJ con la camiseta de los Bulls. Bryon Russell fue protagonista de la jugada decisiva que le dio el sexto título a Chicago en 1998. Después de un partido parejo, el histórico 23 se puso la capa y otra vez fue el héroe: cuando faltaban 42 segundos para el final del juego, su equipo estaba abajo por tres puntos. Rápidamente anotó una bandeja para quedar a uno y en la acción, MJ mostró todos sus dotes defensivos y le robó el balón a Malone. Sin pausa, Michael tomó la pelota, hizo un regate para dejar desairado a su marcador Russell y convirtió un doble épico que le dio a sus Bulls el sexto anillo de la NBA.

En el último episodio del documental se recuerda una particular historia entre el ex jugador del Jazz y Jordan. Retirado, Michael pasó a saludar a Malone y a Stockton en una ocasión cuando Utah viajó hasta Chicago para jugar por la temporada regular. En pleno entrenamiento, Russell se le plantó al legendario 23 y se dio un cruce dialéctico que el protagonista del documental recordó en el desenlace de la historia.

Bryon Russell tuvo a su cargo defender a Michael Jordan durante las dos finales de los Bulls contra el Utah Jazz (Grosby)

"Cuando jugaba béisbol, Utah estaba en la ciudad para jugar contra los Bulls", relata Jordan. "Están practicando en las instalaciones y yo voy a saludar a John y Karl. Y este niño, Bryon Russell, se me acerca y me dice 'Hombre, ¿por qué renuncias? ¿Por qué renuncias? Sabías que podría proteger tu culo. Tenías que renunciar”, recordó Jordan en referencia a los comentarios de Russell sobre que podría marcarlo sin problemas.

“Le dije: ‘Karl, necesitas hablar con este tipo’ [Karl responde] ‘Ah, él es solo un joven novato’. Pero a partir de ese momento, ha estado en mi lista”, concluyó Michael.

Con estos antecedentes, Russell decidió no ser parte del documental. “Por respeto a Bryon, creo que él sabía las preguntas que íbamos a hacer y tal vez no quería volver a eso”, dijo Hehir en la entrevista.

