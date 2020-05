¿Relación sin retorno? El nuevo gesto de Mauro Icardi que enfureció al Inter

Mauro Icardi hoy se encuentra fuera del proyecto del Inter

La relación entre Mauro Icardi e Inter está totalmente rota y no parece tener ninguna posibilidad de retorno. Tras rumores de peleas dentro del plantel con el denominado Clan Slavo, perder la cinta de capitán y ser marginado de los partidos, el delantero argentino encontró una vida de escape para renacer: se fue a préstamo al Paris Saint Germain.

El atacante argentino volvió a encontrar su nivel y a base de goles se convirtió en una pieza importante dentro de un plantel plagado de figuras, como Edinson Cavani, Neymar y Kylian Mbappé. No obstante, su futuro sigue siendo una incógnita, ya que PSG aún no manifestó si hará uso de la opción de compra (alrededor de 70 millones de euros). En caso de que los franceses desistan de adquirirlo, el rosarino debiera volver a Inter, donde los dirigentes ya no cuentan con él. Luego de su partida apostaron por el belga Romelu Lukaku, que llegó desde Manchester United.

El "me gusta" de Mauro Icardi generó fastidio entre los simpatizantes del Inter

En las últimas horas, Icardi volvió a enardecer al mundo neroazzurro por su accionar en las redes sociales. El goleador le puso “me gusta” a una publicación de Bojan Krkic, quien recordó la eliminación de Barcelona a manos de Inter por un fallo arbitral.

“AniVARsario”, escribió el ex canterano culé en su cuenta de Instagram. El futbolista hizo referencia a su gol anulado en los minutos finales, lo que hubiera significado el pase a la final de la Champions League de 2010 en vez de al Inter de Mourinho. Vale recordar que ambos deportistas son productos de La Masía.

Según informan los medios italianos Corriere dello Sport, Tuttosport y Mediaset, el gesto del argentino desató la furia de los tifosi del Inter en las redes sociales.

En los últimos días, ante este cuadro de incertidumbre, en Europa ponen a Juventus y Napoli como dos posibles destinos de Mauro Icardi en caso de no continuar su carrera en París Saint Germain.

