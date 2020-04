Así como todo súper héroe tiene a su archienemigo, en el deporte comúnmente suelen darse esas relaciones. Es el caso de Michael Jordan, quien encontró en Isiah Thomas a su máximo rival y al que incluso llegó a odiar, como revela en el tercer capítulo de The Last Dance. En realidad su odio no es sólo hacia él, sino a todos los que integraban los Pistons, quienes le quitaron la posibilidad de llegar a las finales durante tres años consecutivos.