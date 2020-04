“Pasan los días, no mejoras, te das cuenta de que no tienes vitalidad, todo se va volviendo nublado o negro. Comencé a entrenar, pero no me sentía bien. La lesión no mejoraba -tuvo una rotura en el aductor de la pierna derecha y jugó infiltrado la definición ante el United-. Y luego lo Dani Jarque. Fue como un disparo muy potente que me hizo volver a caer abajo porque no estaba bien”, confiesa Iniesta en un fragmento del documental sobre la trágica muerte del ex defensor del Espanyol y amigo personal, que sufrió un infarto cuando su equipo estaba en Italia dispuesto a jugar un encuentro amistoso en plena gira.