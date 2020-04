“30 años después de aquel Draft aún escucho los comentarios y los reclamos de cuán estúpido fue Portland por haber escogido a Bowie por sobre Jordan. Pero lo que no dicen es que nadie sabía que Michael iba a ser el Michael que terminó siendo y lo más importante es que en ese entonces Portland tenía jugadores en esa posición, Jim Paxon y otro sujeto llamado Clyde Drexler. Ellos ya estaban en la franquicia por lo que el puesto ya estaba cubierto, lo que faltaba era un centro, por lo que escogieron lo que necesitaban”, remarcó Bowie en el programa de televisión estadounidense From The Rafters of Rupp.