El sitio británico Daily Mail publicó las declaraciones de un ejecutivo de un club de la Premier: “Bien podríamos terminar con una situación en la que los clubes en general estén incumpliendo el contrato y en la que los jugadores pueden decir ‘Correcto, me mudaré a otro lado a menos que me paguen’. Para tratar de evitar que eso suceda, ya ha habido conversaciones que podrían ver a los equipos de la Championship (segunda división) y de la Premier League firmar de manera efectiva lo que sería un pacto en el que dicen que no aprovecharán la crisis para sacar a los jugadores de otros”.