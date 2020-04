Por último reveló que se hizo fanático de Independiente después de alojar en su casa a una familia argentina de Avellaneda durante un campeonato organizado por una compañía de gaseosas en Chile. Hubo intercambio de pasiones entre las familias con el Rojo y Colo Colo. “Me quedó admiración por el Independiente de Marangoni, Percudani, Bochini, Islas... El mejor de todos. Un día me encontré con Bochini y me dio su camiseta. Después me casé con una argentina fanática de Boca y mis hijos son colocolinos pero también de Boca por su mamá”, concluyó.