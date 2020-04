Está muy bien de salud, afortunadamente. Está con muy buen ánimo. Ellos han entregado voluntariamente los teléfonos para que sean registrados y no se ha encontrado absolutamente nada. Lo trataron bien, como a cualquier persona. No hubo tipos de preferencia ni privilegios, siempre se respetó el protocolo. Lo que hay que rescatar es su fuerza mental para absorber esta circunstancia y el enorme respeto que tiene al funcionamiento de las instituciones aquí en Paraguay", concluyó acerca del estado actual del ex Barcelona, Milan y Atlético Mineiro.