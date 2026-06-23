México

Lluvias intensas, granizo y fuertes vientos: así será el clima este martes 23 de junio en México

Pronostican tormentas severas en gran parte del país

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Vista de El Ángel de la Independencia en Ciudad de México bajo un cielo nublado y lluvioso, con personas usando paraguas y vehículos en calles mojadas
Sigue minuto a minuto las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

El clima en México para este martes 23 de junio estará marcado por lluvias de diversa intensidad, tormentas eléctricas, posibles granizadas y fuertes rachas de viento en gran parte del territorio nacional, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Los estados con mayor riesgo por precipitaciones intensas serán Guerrero, Oaxaca y Veracruz, donde se esperan acumulados de entre 75 y 150 milímetros, condiciones que podrían generar inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos.

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Además, diversos sistemas atmosféricos, entre ellos canales de baja presión, una circulación ciclónica y los remanentes de las ondas tropicales 9 y 10, mantendrán un ambiente inestable durante gran parte del día.

Estados con lluvias más fuertes este 23 de junio

Las precipitaciones más importantes se concentrarán en el centro, sur y occidente del país.

Lluvias intensas (75 a 150 mm)

  • Guerrero (centro y este).
  • Oaxaca (oeste, norte y este).
  • Veracruz (centro y sur).

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Jalisco.
  • Colima.
  • Michoacán.
  • Hidalgo.
  • Puebla.
Varias personas con paraguas y capas de lluvia cruzan un paso de cebra mojado en una avenida con tráfico y edificios de fondo, bajo un cielo nublado.
Las lluvias podrían presentarse con intensidad variable en gran parte del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lluvias fuertes (25 a 50 mm)

  • Ciudad de México.
  • Estado de México.
  • Morelos.
  • Querétaro.
  • San Luis Potosí.
  • Tabasco.
  • Chiapas.
  • Nayarit.

Las autoridades advierten que estas lluvias podrían estar acompañadas por:

  • Descargas eléctricas.
  • Caída de granizo.
  • Encharcamientos urbanos.
  • Inundaciones repentinas.
  • Deslaves en zonas montañosas.

Incremento en niveles de ríos y arroyos.

Clima en Ciudad de México: tarde lluviosa y posible granizo

Para la Ciudad de México se espera una mañana con ambiente fresco y presencia de bancos de niebla en algunas zonas altas.

Por la tarde aumentará la nubosidad y existe alta probabilidad de lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Temperaturas previstas en la CDMX

  • Mínima: entre 14 y 16 grados Celsius.
  • Máxima: entre 25 y 27 grados Celsius.

Asimismo, se esperan rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, por lo que se recomienda extremar precauciones al conducir y evitar resguardarse bajo árboles o estructuras inestables durante las tormentas.

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Vista panorámica de una calle mojada en la Ciudad de México con personas bajo paraguas y vehículos en el tráfico. Un cartel digital gigante muestra una alerta de lluvia para CDMX y Edomex
La Ciudad de México tendrá un martes con ambiente fresco por la mañana y lluvias por la tarde. (Imagen ilustrativa IA Infobae)

Onda de calor continuará en el norte y noroeste de México

Mientras gran parte del país enfrentará lluvias, el norte y noroeste continuarán registrando temperaturas extremadamente altas.

Estados con temperaturas superiores a 45 grados

  • Baja California.
  • Sonora.

Temperaturas entre 40 y 45 grados

  • Baja California Sur.
  • Sinaloa.
  • Chihuahua.
  • Coahuila.

Temperaturas entre 35 y 40 grados

  • Nayarit.
  • Jalisco.
  • Colima.
  • Michoacán.
  • Guerrero.
  • Oaxaca.
  • Chiapas.
  • Veracruz.
  • Tabasco.
  • Campeche.
  • Yucatán.
  • Quintana Roo.

La onda de calor seguirá afectando principalmente regiones de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila y Baja California Sur.

Vientos fuertes y oleaje elevado en costas mexicanas

Otro de los fenómenos a considerar durante este martes serán las rachas de viento que podrían provocar caída de árboles, anuncios espectaculares y afectaciones menores en algunas regiones.

Mapa satelital infrarrojo de México con un ciclón tropical visible sobre los estados del noreste, mostrando nubes de tormenta en colores vivos.
Los fuertes vientos podrían provocar caída de árboles, anuncios y afectaciones en zonas urbanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rachas de viento más importantes

  • Hasta 70 km/h en Coahuila.
  • Entre 40 y 60 km/h en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En las costas del Pacífico también persistirá el fenómeno de mar de fondo.

Oleaje previsto

  • Entre 1.5 y 2.5 metros en costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
  • Entre 1 y 2 metros en las costas del Golfo de México y la Península de Yucatán.

Recomendaciones ante las lluvias y tormentas

Ante las condiciones meteorológicas previstas para este martes, las autoridades recomiendan:

  • Mantenerse informado a través de fuentes oficiales.
  • Evitar cruzar calles inundadas o corrientes de agua.
  • Retirar basura de coladeras y desagües.
  • Conducir con precaución por posibles bancos de niebla.
  • Alejarse de árboles, postes y anuncios durante tormentas eléctricas.
  • Tener especial cuidado en zonas con antecedentes de deslaves o inundaciones.

El pronóstico indica que el martes 23 de junio será una jornada de contrastes meteorológicos en México, con lluvias intensas en el sur, centro y oriente del país, mientras que la onda de calor continuará elevando las temperaturas a niveles extremos en varias entidades del norte y noroeste del territorio nacional.

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