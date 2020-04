A pesar de la cruda autocrítica sobre cómo encaró su carrera, el sueco no se arrepiente de las decisiones que tomó, pero si le gustaría volver el tiempo atrás para hacer algunos cambios. "No me arrepiento de lo que hice. Ser un atleta top en cualquier deporte no es fácil. Hay veces que me culpaba a mi mismo. Hay momentos en mi carrera en los que desearía haber dado un paso atrás o no habérmelo tomado tan en serio”.