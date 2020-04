La gripe estaba en todo el continente y el fútbol guaraní disputaba un torneo unificado -eran dos ligas anteriormente- y esperado (así lo explica el libro “80 años del fútbol en el Paraguay, de Miguel Ángel Bestard) por todos, con un final electrizante entre Cerro Porteño y Nacional de Asunción. El campeonato se desarrolló hasta su última fecha y necesitó de una definición entre ambos equipos. El 10 de noviembre iban empatados y el juego no concluyó por falta de luz eléctrica. La reanudación no fue inmediata porque el auge de la pandemia no lo permitía. Hubo que llegar hasta enero del siguiente año (1919), completar esos minutos postergados y realizar, no sólo un encuentro revancha, sino un tercero, para encontrar al campeón de la Liga unificada. El segundo había sido otra igualdad, y el definitivo, que se llevaba Nacional por 2-0, terminó siendo del equipo cerrista por 4-2. Todo en un agitado mes de enero.