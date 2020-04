En la ciudad se cerraron 11 canchas bajo techo y 66 al aire libre. Pero, claro, está modalidad está ocurriendo en el resto de la ciudades con más tradición de basquet del país. En Indiana, New Orleans y en casi todo el estado de California, por ejemplo. “Lamentablemente es la mejor forma de evitar que la gente juegue”, aseguró Michael Klitzing, director de Recreación en Indiana, otra de las grandes cunas del básquet. En Venice Beach, puntualmente el playground donde se filmó la mítica película Los Blancos No pueden Saltar, fue cerrado luego de ver que la gente ignoraba el distanciamiento. En California lo mismo sucedió con las canchas de béisbol, fútbol y los skateparks, entre otros sitios deportivos. Los playgrounds, por ahora, permanecen abiertos en Chicago. Pero, ¿por cuanto más? La pandemia avanza y Nueva York se convirtió en el epicentro. A tal punto que ya no hay aros en las canchitas. Alguna vez dijeron que el básquet no para. Pero ya paró la NBA y ahora le toca al básquet callejero. Es tiempo de otras prioridades, el deporte puede esperar...