“No soy refinada. Soy cruda y real y me pongo lo que quiero. Siempre he sido muy diferente y el golf no es así”, explicó la golfista nacida en Colorado que en 2018 ya había dado una opinión similar en diálogo con el periódico británico The Guardian. “Lo llaman un juego de caballeros, pero esos muchachos definitivamente no actúan como caballeros la mayor parte del tiempo. Hay tanta hipocresía en el golf... y es muy frustrante para mí”, insistió.